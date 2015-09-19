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Прокидайтеся під FM-радіо із зарядженим смартфоном
Радіогодинник Philips AJ3200 заряджає будь-який смартфон, iPhone або Android, коли Ви спите. Гнучка підставка ідеально підходить для гнізда будь-якого телефону. Прокидайтеся під улюблене FM-радіо і починайте день із повним рівнем заряду.
Універсальне заряджання
FM, цифрове налаштування
Два будильники
Збереження налаштувань часу/будильника
Більше жодного скупчення кабелів на тумбі. Цей радіогодинник постачається із трьома взаємозамінними підставками, які підходять для заряджання iPhone, Android або інших смартфонів. Використовуйте зарядний кабель із роз’ємом Apple Lightning або 30-контактним роз’ємом з відповідною підставкою для iPhone та/або підставкою мікро-USB з комплекту для Android та інших пристроїв. Під’єднавши кабель до підставки, встановіть смартфон у док-станцію і почніть заряджання – дроти буде акуратно сховано.
Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.
3.5
з 5
8
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
DudDa
19/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3200 Radiobudzik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3200 Radiobudzik
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3200 Laikrodis-radijas
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3200 Laikrodis-radijas
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3200 Radio cu ceas
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3200 Radio cu ceas