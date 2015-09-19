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Більше не доступний

Радіогодинник

AJ3200/12

3.5

| (8) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб

Прокидайтеся під FM-радіо із зарядженим смартфоном

Радіогодинник Philips AJ3200 заряджає будь-який смартфон, iPhone або Android, коли Ви спите. Гнучка підставка ідеально підходить для гнізда будь-якого телефону. Прокидайтеся під улюблене FM-радіо і починайте день із повним рівнем заряду.

Переглянути всі переваги

Прокидайтеся під FM-радіо із зарядженим смартфоном

  • Універсальне заряджання

  • FM, цифрове налаштування

  • Два будильники

  • Збереження налаштувань часу/будильника

Підставки для універсального заряджання та впорядкування кабелів

Підставки для універсального заряджання та впорядкування кабелів

Більше жодного скупчення кабелів на тумбі. Цей радіогодинник постачається із трьома взаємозамінними підставками, які підходять для заряджання iPhone, Android або інших смартфонів. Використовуйте зарядний кабель із роз’ємом Apple Lightning або 30-контактним роз’ємом з відповідною підставкою для iPhone та/або підставкою мікро-USB з комплекту для Android та інших пристроїв. Під’єднавши кабель до підставки, встановіть смартфон у док-станцію і почніть заряджання – дроти буде акуратно сховано.

Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.5

з 5

8

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

2

19/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Rewelacja

Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3200 Radiobudzik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3200 Radiobudzik

13/12/2014

Lietuva

Lietuva

Puikus,geras gaminys

Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3200 Laikrodis-radijas

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3200 Laikrodis-radijas

20/08/2019

România

România

Cel mai bun de pe piata

Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3200 Radio cu ceas

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3200 Radio cu ceas

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