Інші елементи комплектації
- Посібник користувача
- Гарантійний талон
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Радіогодинник
Усього:
Більше жодного скупчення кабелів на тумбі. Цей радіогодинник постачається із трьома взаємозамінними підставками, які підходять для заряджання iPhone, Android або інших смартфонів. Використовуйте зарядний кабель із роз’ємом Apple Lightning або 30-контактним роз’ємом з відповідною підставкою для iPhone та/або підставкою мікро-USB з комплекту для Android та інших пристроїв. Під’єднавши кабель до підставки, встановіть смартфон у док-станцію і почніть заряджання – дроти буде акуратно сховано.
Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.
Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 2 годин) і виберіть компакт-диск або радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Пристрій відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний, тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюблений компакт-диск або улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.
годинник
Будильник
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Потужність
Розміри
Аксесуари