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Радіогодинник

AJB3000/12
Загальна оцінка / 5
  • Надчіткий звук Надчіткий звук Надчіткий звук
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    Радіогодинник

    AJB3000/12
    Загальна оцінка / 5

    Надчіткий звук

    Із цим стильним будильником можна прокидатися під звуки цифрового радіо DAB+ без потріскувань. Модна компактна конструкція підійде до інтер’єру Вашого дому. Можна вибирати лагідні звуки будильника або радіостанції з помірним збільшенням гучності. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Радіогодинник

    Надчіткий звук

    Із цим стильним будильником можна прокидатися під звуки цифрового радіо DAB+ без потріскувань. Модна компактна конструкція підійде до інтер’єру Вашого дому. Можна вибирати лагідні звуки будильника або радіостанції з помірним збільшенням гучності. Переглянути усі переваги

    Надчіткий звук

    Із цим стильним будильником можна прокидатися під звуки цифрового радіо DAB+ без потріскувань. Модна компактна конструкція підійде до інтер’єру Вашого дому. Можна вибирати лагідні звуки будильника або радіостанції з помірним збільшенням гучності. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Радіогодинник

    Надчіткий звук

    Із цим стильним будильником можна прокидатися під звуки цифрового радіо DAB+ без потріскувань. Модна компактна конструкція підійде до інтер’єру Вашого дому. Можна вибирати лагідні звуки будильника або радіостанції з помірним збільшенням гучності. Переглянути усі переваги

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      Радіогодинник

      Радіогодинник

      Усього:

      Надчіткий звук

      • DAB+/FM, цифрове налаштування
      • Два будильники
      • Збереження налаштувань часу/будильника

      Чіткий, простий чорний глянцевий дисплей

      Чорний глянцевий дисплей чітко показує час, інформацію про станцію та потужність сигналу DAB. Можна налаштувати яскравість дисплея. А будильник має також функцію резервного живлення від батареї. У разі збою в електропостачанні не потрібно скидати налаштування годинника.

      Повільне пробудження. Гучність звукового сигналу або радіопрограми повільно збільшується

      Функція повільного пробудження застосовує поступове збільшення гучності будильника для Вашого повільного пробудження зі сну. Її роботу можна налаштувати із звуковим сигналом або радіопрограмою.

      Функція двох будильників. Налаштовуйте два будильники

      Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні сигнали. Це чудова функція, якщо Ви зазвичай засинаєте після першого будильника. Або якщо Вашому партнеру потрібно вставати раніше.

      Таймер сну. Засинайте, слухаючи улюблену станцію

      Засинайте спокійно, слухаючи улюблену радіостанцію в фоновому режимі. Таймер сну можна налаштувати на відтворення вибраної радіостанції до 2 годин. Після завершення встановленого часу радіоприймач вимкнеться. Більше жодних пробуджень серед ночі зі здивуванням, чому радіо досі ввімкнене!

      Цифрове налаштування до 20 станцій

      Від безперервної музики до найсвіжіших новин – цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у світ кращого прослуховування. Тюнер DAB+ забезпечує чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 20 вибраних станцій.

      Резервні батареї на випадок збою в електропостачанні

      Резервне живлення від батарей зберігає у пам’яті час у разі збою в електропостачанні

      Технічні характеристики

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        1 Вт
        Звукова система
        моно

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Антена
        FM-антена
        Автоматичне цифрове налаштування
        Так
        DAB
        • Смуга III
        • Інформаційний дисплей
        • Розумне сканування
        RDS
        • Тип програми
        • Радіотекст
        • Назва станції
        Діапазони тюнера
        FM
        Кількість попередньо встановлених станцій
        20 FM
        Діапазон FM-частоти
        87,5–108  МГц

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        Короткий посібник зі встановлення

      • Розміри

        Тип упаковки
        Коробка D
        Розміри виробу (ШxГxВ)
        160 x 63 x 66  мм
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        249 x 69 x 82 мм

      • Потужність

        Тип живлення
        Змінний струм
        Вхідна потужність змінного струму
        100–240 В, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 1 Вт

      • Будильник

        Повторне спрацювання будильника через 24 години
        Так
        Джерело сигналу будильника
        • Зумер
        • FM-радіо
        • Радіо DAB
        Кількість будильників
        2
        Таймер вимкнення
        10/ 20/ 30/ 60/ 90 хв.
        Дрімота (повторне спрацювання будильника)
        Так, 9 хв.

      • Годинник

        Дисплей
        РК-дисплей
        Формат часу
        • 12 годин
        • 24 години
        Тип
        Цифровий

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Посібник користувача
      • Гарантійний талон

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