Інші елементи комплектації
- Посібник користувача
- Гарантійний талон
Надчіткий звук
Із цим стильним будильником можна прокидатися під звуки цифрового радіо DAB+ без потріскувань. Модна компактна конструкція підійде до інтер’єру Вашого дому. Можна вибирати лагідні звуки будильника або радіостанції з помірним збільшенням гучності. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надчіткий звук
Із цим стильним будильником можна прокидатися під звуки цифрового радіо DAB+ без потріскувань. Модна компактна конструкція підійде до інтер’єру Вашого дому. Можна вибирати лагідні звуки будильника або радіостанції з помірним збільшенням гучності. Переглянути усі переваги
Надчіткий звук
Із цим стильним будильником можна прокидатися під звуки цифрового радіо DAB+ без потріскувань. Модна компактна конструкція підійде до інтер’єру Вашого дому. Можна вибирати лагідні звуки будильника або радіостанції з помірним збільшенням гучності. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надчіткий звук
Із цим стильним будильником можна прокидатися під звуки цифрового радіо DAB+ без потріскувань. Модна компактна конструкція підійде до інтер’єру Вашого дому. Можна вибирати лагідні звуки будильника або радіостанції з помірним збільшенням гучності. Переглянути усі переваги
Радіогодинник
Усього:
Чорний глянцевий дисплей чітко показує час, інформацію про станцію та потужність сигналу DAB. Можна налаштувати яскравість дисплея. А будильник має також функцію резервного живлення від батареї. У разі збою в електропостачанні не потрібно скидати налаштування годинника.
Функція повільного пробудження застосовує поступове збільшення гучності будильника для Вашого повільного пробудження зі сну. Її роботу можна налаштувати із звуковим сигналом або радіопрограмою.
Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні сигнали. Це чудова функція, якщо Ви зазвичай засинаєте після першого будильника. Або якщо Вашому партнеру потрібно вставати раніше.
Засинайте спокійно, слухаючи улюблену радіостанцію в фоновому режимі. Таймер сну можна налаштувати на відтворення вибраної радіостанції до 2 годин. Після завершення встановленого часу радіоприймач вимкнеться. Більше жодних пробуджень серед ночі зі здивуванням, чому радіо досі ввімкнене!
Від безперервної музики до найсвіжіших новин – цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у світ кращого прослуховування. Тюнер DAB+ забезпечує чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 20 вибраних станцій.
Резервне живлення від батарей зберігає у пам’яті час у разі збою в електропостачанні
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