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Super Lift&Cut
Гнучкі головки
Ущільнення Aquatec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління. Вдосконалено для використання із гелем або пінкою для більшого комфорту шкіри, навіть у душі.
Заокруглені захисні головки з мінімальним тертям пристосовуються до вигинів обличчя для запобігання пошкодженню шкіри.
Ретельне гоління: система з двома лезами, вбудована в електробритву Philips, піднімає волоски для комфортного ретельнішого гоління.
4.5
з 5
278
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
EvgenEvgen
13/03/2024
Україна
Які леза підходять для заміни?
Добрий день, підкажіть які леза можна купити для заміни для цієї електробритви? Нажаль ніде не можу знайти philips HQ56/50
Плюси
Працює відмінно, та ще є трімер, який інколи потрібен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
wamp-x
27/10/2021
Україна
Універсальність
Вибирав довго, але зупинився на цій бритві, сподобалось те що є можливість вологого гоління, як правило беру її в дорогу, батарея тримає дуже довго! так як підбриваю тільки ті місця де не має бороди! за більш як 7 років вона працює ідеально. моя оцінка найвища.
Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Zoryana
21/06/2021
Україна
Виріб відповідає усім сподіванням
Легке і чисте гоління, не спричиняє подразнення, тривала зарядка
Плюси
Все влаштовує
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року