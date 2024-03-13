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  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління

Більше не доступний

AquaTouchЕлектробритва для вологого та сухого гоління

AT750/16

4.5
| (278) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Чудовий захист шкіри, гладке гоління
Ущільнення Aquatec бритви Philips забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Тепер насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

вологе гоління з гелем або пінкою для гоління

Чудовий захист шкіри, гладке гоління

  • Super Lift&Cut

  • Гнучкі головки

Вдосконалено для використання із гелем або пінкою для більшого комфорту

Вдосконалено для використання із гелем або пінкою для більшого комфорту

Ущільнення Aquatec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління. Вдосконалено для використання із гелем або пінкою для більшого комфорту шкіри, навіть у душі.

Гладко ковзає по вигинах обличчя

Гладко ковзає по вигинах обличчя

Заокруглені захисні головки з мінімальним тертям пристосовуються до вигинів обличчя для запобігання пошкодженню шкіри.

Для комфортного та ретельного гоління

Для комфортного та ретельного гоління

Ретельне гоління: система з двома лезами, вбудована в електробритву Philips, піднімає волоски для комфортного ретельнішого гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

278

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

13/03/2024

Україна

Україна

Які леза підходять для заміни?

Добрий день, підкажіть які леза можна купити для заміни для цієї електробритви? Нажаль ніде не можу знайти philips HQ56/50

Плюси

Працює відмінно, та ще є трімер, який інколи потрібен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

27/10/2021

Україна

Україна

Універсальність

Вибирав довго, але зупинився на цій бритві, сподобалось те що є можливість вологого гоління, як правило беру її в дорогу, батарея тримає дуже довго! так як підбриваю тільки ті місця де не має бороди! за більш як 7 років вона працює ідеально. моя оцінка найвища.

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб відповідає усім сподіванням

Легке і чисте гоління, не спричиняє подразнення, тривала зарядка

Плюси

Все влаштовує

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 