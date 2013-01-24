Чудовий захист шкіри, гладке гоління
Ущільнення Aquatec бритви Philips забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Тепер насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру. Переглянути усі переваги
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Чудовий захист шкіри, гладке гоління
Ущільнення Aquatec бритви Philips забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Тепер насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру. Переглянути усі переваги
Ущільнення Aquatec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління. Вдосконалено для використання із гелем або пінкою для більшого комфорту шкіри, навіть у душі.
Заокруглені захисні головки з мінімальним тертям пристосовуються до вигинів обличчя для запобігання пошкодженню шкіри.
Ретельне гоління: система з двома лезами, вбудована в електробритву Philips, піднімає волоски для комфортного ретельнішого гоління.
Із системою QuickRinse для миття під краном і використання у душі
Понад 40 хвилин або 14 разів використання в автономному режимі. Повністю заряджається за 8 годин, тож пристрій завжди готовий до використання, коли це потрібно.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Аксесуари
Конструкція
Потужність
Обслуговування