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AquaTouch

Електробритва для вологого та сухого гоління

AT750/16
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління Чудовий захист шкіри, гладке гоління Чудовий захист шкіри, гладке гоління
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    AquaTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    AT750/16
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Чудовий захист шкіри, гладке гоління

    Ущільнення Aquatec бритви Philips забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Тепер насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    AquaTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    Чудовий захист шкіри, гладке гоління

    Ущільнення Aquatec бритви Philips забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Тепер насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру. Переглянути усі переваги

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      Чудовий захист шкіри, гладке гоління

      вологе гоління з гелем або пінкою для гоління

      • Super Lift&Cut
      • Гнучкі головки
      Вдосконалено для використання із гелем або пінкою для більшого комфорту

      Вдосконалено для використання із гелем або пінкою для більшого комфорту

      Ущільнення Aquatec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління. Вдосконалено для використання із гелем або пінкою для більшого комфорту шкіри, навіть у душі.

      Гладко ковзає по вигинах обличчя

      Гладко ковзає по вигинах обличчя

      Заокруглені захисні головки з мінімальним тертям пристосовуються до вигинів обличчя для запобігання пошкодженню шкіри.

      Для комфортного та ретельного гоління

      Для комфортного та ретельного гоління

      Ретельне гоління: система з двома лезами, вбудована в електробритву Philips, піднімає волоски для комфортного ретельнішого гоління.

      Бритва, яку можна мити, із системою QuickRinse

      Бритва, яку можна мити, із системою QuickRinse

      Із системою QuickRinse для миття під краном і використання у душі

      Один сеанс заряджання забезпечує понад 40 хвилин автономної роботи

      Один сеанс заряджання забезпечує понад 40 хвилин автономної роботи

      Понад 40 хвилин або 14 разів використання в автономному режимі. Повністю заряджається за 8 годин, тож пристрій завжди готовий до використання, коли це потрібно.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        Super Lift&Cut
        Повторення контурів
        Динамічне повторення контурів

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        • 1 світлодіодна індикація
        • Індикація зарядженої батареї
        • Індикація розрядження батареї
        • Індикація заряду
        Заряджання
        • Можна заряджати
        • Автономна робота
        Чищення
        • Відділення для волосся, яке можна швидко сполоснути водою
        • Повністю водонепроникний
        Час гоління
        40+ хвилин
        Час зарядження
        8 годин

      • Аксесуари

        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

      • Конструкція

        Покриття корпусу
        • Декоративна ребриста панель з яскраво-синім
        • Передня частина корпусу (проста) чорна
        Колір
        Чорний і яскраво-синій
        Ручка
        • Зручно тримати
        • Ручка з гумовими накладками

      • Потужність

        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Максимальне споживання енергії
        5,4  Вт
        Споживання енергії в режимі очікування
        0,5  Вт

      • Обслуговування

        Запасна головка
        • HQ8 замінено на SH50
        • Заміняйте кожні 2 роки на HQ8

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