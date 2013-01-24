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AquaTouch

Електробритва для вологого та сухого гоління

AT756/16
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління Чудовий захист шкіри, гладке гоління Чудовий захист шкіри, гладке гоління
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    AquaTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    AT756/16
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Чудовий захист шкіри, гладке гоління

    Тепер насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру. Ущільнення Aquatec забезпечує комфортне сухе гоління та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    AquaTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    Чудовий захист шкіри, гладке гоління

    Тепер насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру. Ущільнення Aquatec забезпечує комфортне сухе гоління та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Переглянути усі переваги

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      Чудовий захист шкіри, гладке гоління

      • Гнучкі головки з системою Lift & Cut
      • 40 хв. використання/8 год. заряджання
      • Висувний тример
      Aquatec: освіжаюче вологе гоління з пінкою чи легке сухе гоління

      Aquatec: освіжаюче вологе гоління з пінкою чи легке сухе гоління

      Ущільнення Aquatec робить бритву 100% водонепроникною. Використовуйте бритву в душі з улюбленим гелем або пінкою для гоління для кращого захисту шкіри. Можна також голитися сухим способом для зручності. Щоб легко почистити бритву, після завершення процедури просто висуньте головки і сполосніть їх під краном.

      Леза Lift and Cut піднімають волоски для ретельного гоління

      Леза Lift and Cut піднімають волоски для ретельного гоління

      Система з двома лезами Lift and Cut піднімає волоски для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.

      Гладко ковзає по вигинах обличчя

      Гладко ковзає по вигинах обличчя

      Заокруглені захисні головки з мінімальним тертям пристосовуються до вигинів обличчя для запобігання пошкодженню шкіри.

      40 хвилин гоління, 8 годин заряджання

      40 хвилин гоління, 8 годин заряджання

      Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. У Вас буде до 45 хвилин гоління – це приблизно 14 сеансів гоління після 8 годин заряджання.

      Бритва, яку можна мити, із системою QuickRinse

      Бритва, яку можна мити, із системою QuickRinse

      Із системою QuickRinse для миття під краном і використання у душі.

      Ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів

      Ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів

      Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        Леза Lift & Cut
        Повторення контурів
        Динамічне повторення контурів
        Моделювання
        Вбудований висувний тример
        SkinComfort
        • Система SkinProtection
        • AquaTec для вологого і сухого гоління

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        • 1 світлодіодна індикація
        • Індикація зарядженої батареї
        • Індикація розрядження батареї
        • Індикація заряду
        Заряджання
        Можна заряджати
        Чищення
        • Повністю водонепроникний
        • Відділення для волосся із системою QuickRinse
        Час гоління
        40+ хвилин, до 14 сеансів гоління
        Час зарядження
        8 годин
        Індикація дисплея
        • Батарея заряджена
        • Батарея розрядилася
        • Заряджання
        Функціонування
        • Автономна робота
        • Акумуляторна батарея
        Сухе та вологе використання
        Так

      • Конструкція

        Покриття корпусу
        Немає
        Колір
        Немає
        Ручка
        • Ручка з гумовими накладками
        • Зручна ергономічна ручка

      • Аксесуари

        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

      • Обслуговування

        Запасна головка
        HQ8 замінено на SH50
        Гарантія
        2 роки гарантії
        Зйомні головки
        Заміняйте кожні 2 роки на HQ8

      • Потужність

        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Споживання енергії в режимі очікування
        < 0,25  Вт
        Максимальне споживання енергії
        5,4  Вт

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