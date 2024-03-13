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  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління

Більше не доступний

Shaver series 3000Електробритва для вологого та сухого гоління

AT756/16

4.5
| (278) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Чудовий захист шкіри, гладке гоління
Тепер насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру. Ущільнення Aquatec забезпечує комфортне сухе гоління та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Чудовий захист шкіри, гладке гоління

  • Гнучкі головки з системою Lift & Cut

  • 40 хв. використання/8 год. заряджання

  • Висувний тример

Aquatec: освіжаюче вологе гоління з пінкою чи легке сухе гоління

Aquatec: освіжаюче вологе гоління з пінкою чи легке сухе гоління

Ущільнення Aquatec робить бритву 100% водонепроникною. Використовуйте бритву в душі з улюбленим гелем або пінкою для гоління для кращого захисту шкіри. Можна також голитися сухим способом для зручності. Щоб легко почистити бритву, після завершення процедури просто висуньте головки і сполосніть їх під краном.

Леза Lift and Cut піднімають волоски для ретельного гоління

Леза Lift and Cut піднімають волоски для ретельного гоління

Система з двома лезами Lift and Cut піднімає волоски для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.

Гладко ковзає по вигинах обличчя

Гладко ковзає по вигинах обличчя

Заокруглені захисні головки з мінімальним тертям пристосовуються до вигинів обличчя для запобігання пошкодженню шкіри.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

278

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

13/03/2024

Україна

Україна

Які леза підходять для заміни?

Добрий день, підкажіть які леза можна купити для заміни для цієї електробритви? Нажаль ніде не можу знайти philips HQ56/50

Плюси

Працює відмінно, та ще є трімер, який інколи потрібен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

27/10/2021

Україна

Україна

Універсальність

Вибирав довго, але зупинився на цій бритві, сподобалось те що є можливість вологого гоління, як правило беру її в дорогу, батарея тримає дуже довго! так як підбриваю тільки ті місця де не має бороди! за більш як 7 років вона працює ідеально. моя оцінка найвища.

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб відповідає усім сподіванням

Легке і чисте гоління, не спричиняє подразнення, тривала зарядка

Плюси

Все влаштовує

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 