Чудовий захист шкіри, гладке гоління
Тепер насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру. Ущільнення Aquatec забезпечує комфортне сухе гоління та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Переглянути усі переваги
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Чудовий захист шкіри, гладке гоління
Тепер насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру. Ущільнення Aquatec забезпечує комфортне сухе гоління та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Переглянути усі переваги
Ущільнення Aquatec робить бритву 100% водонепроникною. Використовуйте бритву в душі з улюбленим гелем або пінкою для гоління для кращого захисту шкіри. Можна також голитися сухим способом для зручності. Щоб легко почистити бритву, після завершення процедури просто висуньте головки і сполосніть їх під краном.
Система з двома лезами Lift and Cut піднімає волоски для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.
Заокруглені захисні головки з мінімальним тертям пристосовуються до вигинів обличчя для запобігання пошкодженню шкіри.
Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. У Вас буде до 45 хвилин гоління – це приблизно 14 сеансів гоління після 8 годин заряджання.
Із системою QuickRinse для миття під краном і використання у душі.
Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари
Обслуговування
Потужність