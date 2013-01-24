Чудовий захист шкіри, гладке гоління
Насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру цією бритвою для сухого і вологого гоління. Ущільнення Aquatec забезпечує комфортне сухе гоління та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Переглянути усі переваги
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Чудовий захист шкіри, гладке гоління
Насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру цією бритвою для сухого і вологого гоління. Ущільнення Aquatec забезпечує комфортне сухе гоління та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Переглянути усі переваги
Ущільнення Aquatec робить бритву 100% водонепроникною. Використовуйте бритву в душі з улюбленим гелем або пінкою для гоління для кращого захисту шкіри. Можна також голитися сухим способом для зручності. Щоб легко почистити бритву, після завершення процедури просто висуньте головки і сполосніть їх під краном.
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. Одна година заряджання – це до 50 хвилин гоління або приблизно 17 голінь. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Заокруглені захисні головки з мінімальним тертям пристосовуються до вигинів обличчя для запобігання пошкодженню шкіри.
Перше лезо піднімає волосину, а друге лезо зручно зрізає її нижче рівня шкіри для справді гладкого гоління.
3-хвилинне швидке заряджання забезпечує достатньо заряду для одного гоління, тож Ви завжди швидко поголитеся, навіть якщо батарея розрядилася
Із системою QuickRinse для миття під краном і використання у душі.
Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Аксесуари
Конструкція
Простота у користуванні
Потужність
Обслуговування
Ефективність гоління