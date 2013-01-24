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AquaTouch

Електробритва для вологого та сухого гоління

AT890/16
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Чудовий захист шкіри, гладке гоління Чудовий захист шкіри, гладке гоління Чудовий захист шкіри, гладке гоління
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    AquaTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    AT890/16
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Чудовий захист шкіри, гладке гоління

    Насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру цією бритвою для сухого і вологого гоління. Ущільнення Aquatec забезпечує комфортне сухе гоління та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    AquaTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    Чудовий захист шкіри, гладке гоління

    Насолоджуйтеся освіжаючим голінням, не боячись пошкодити шкіру цією бритвою для сухого і вологого гоління. Ущільнення Aquatec забезпечує комфортне сухе гоління та освіжаюче вологе гоління. У разі вологого гоління використовуйте пристрій із гелем або пінкою для гоління для більшого комфорту. Переглянути усі переваги

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      Чудовий захист шкіри, гладке гоління

      вологе гоління з гелем або пінкою для гоління

      • Леза DualPrecision
      • Гнучкі головки
      Aquatec: освіжаюче вологе гоління з пінкою чи легке сухе гоління

      Aquatec: освіжаюче вологе гоління з пінкою чи легке сухе гоління

      Ущільнення Aquatec робить бритву 100% водонепроникною. Використовуйте бритву в душі з улюбленим гелем або пінкою для гоління для кращого захисту шкіри. Можна також голитися сухим способом для зручності. Щоб легко почистити бритву, після завершення процедури просто висуньте головки і сполосніть їх під краном.

      Леза DualPrecision ефективно голять довгі волоски та коротку щетину

      Леза DualPrecision ефективно голять довгі волоски та коротку щетину

      Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.

      50 хвилин гоління, 1 година заряджання

      50 хвилин гоління, 1 година заряджання

      Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. Одна година заряджання – це до 50 хвилин гоління або приблизно 17 голінь. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

      Гладко ковзає по вигинах обличчя

      Гладко ковзає по вигинах обличчя

      Заокруглені захисні головки з мінімальним тертям пристосовуються до вигинів обличчя для запобігання пошкодженню шкіри.

      Леза Super Lift&Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

      Леза Super Lift&Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

      Перше лезо піднімає волосину, а друге лезо зручно зрізає її нижче рівня шкіри для справді гладкого гоління.

      3-хвилинне швидке заряджання для одного гоління

      3-хвилинне швидке заряджання для одного гоління

      3-хвилинне швидке заряджання забезпечує достатньо заряду для одного гоління, тож Ви завжди швидко поголитеся, навіть якщо батарея розрядилася

      Бритва, яку можна мити, із системою QuickRinse

      Із системою QuickRinse для миття під краном і використання у душі.

      Ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів

      Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

      • Конструкція

        Ручка
        Зручно тримати
        Покриття корпусу
        Немає
        Колір
        Немає

      • Простота у користуванні

        Сухе та вологе використання
        Так
        Чищення
        • Повністю водонепроникний
        • Відділення для волосся із системою QuickRinse
        Дисплей
        • 1 світлодіодна індикація
        • Індикація зарядженої батареї
        • Індикація розрядження батареї
        • Індикація заряду
        • Індикація швидкого заряджання
        Функціонування
        • Акумуляторна батарея
        • Автономна робота
        Індикація дисплея
        • Батарея розрядилася
        • Заряджання
        • Батарея заряджена
        • Заміна бритвених головок
        Час гоління
        50+ хвилин, до 17 голінь
        Час зарядження
        • 1 година
        • 3 хв. швидкого заряджання для 1 гоління

      • Потужність

        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Максимальне споживання енергії
        5,4  Вт
        Споживання енергії в режимі очікування
        < 0,25  Вт

      • Обслуговування

        Запасна головка
        HQ8 замінено на SH50
        Зйомні головки
        Заміняйте кожні 2 роки на HQ8

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        • Головки DualPrecision
        • Super Lift&Cut
        Повторення контурів
        Динамічне повторення контурів
        Моделювання
        Вбудований висувний тример

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