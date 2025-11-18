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Philips FidelioAW2000 A2 wireless Hi-Fi receiver

AW2000/10

4

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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4.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

18/11/2025

Polska

Polska

Перевірений покупець

produkt ma doskonałe funkcje , ale nie działają

Sprzęt jest SUPER, ale po kilku latach Phillips nie aktualizował AirStudio.app obecnie działa na androidzie 6 na wyższej wersji nawet nie chce się zainstalować. Krótko mówiąc firma Philips porzuciła swoich klientów. to samo dotyczy możliwości odsłuchu stacji internetowych, 80% nie działa i nie ma możliwości wpisania swoich linków do stacji które chciało by się słuchać. Firma Philips z tak długą tradycją i renomą powinna kontynuować obsługę sprzętu i usług. Takie porzucanie klientów powoduje że każdy się zastanowi czy interesować się produktami Philips.

Цей відгук про AW2000 Bezprzewodowy odbiornik Hi-Fi A2

Дата використання 2023-11-18

Цей відгук про AW2000 Bezprzewodowy odbiornik Hi-Fi A2

Дата використання 2023-11-18

02/04/2014

Polska

Polska

Dlaczego brak go na naszym rynku

Intuicyjny w obsłudze, konkurencyjny cenowo, tylko wraz z modelem AW1000 o dziwo nie do kupienia w kraju

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AW2000 Bezprzewodowy odbiornik Hi-Fi A2

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AW2000 Bezprzewodowy odbiornik Hi-Fi A2

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