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4.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Robert.
18/11/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
produkt ma doskonałe funkcje , ale nie działają
Sprzęt jest SUPER, ale po kilku latach Phillips nie aktualizował AirStudio.app obecnie działa na androidzie 6 na wyższej wersji nawet nie chce się zainstalować. Krótko mówiąc firma Philips porzuciła swoich klientów. to samo dotyczy możliwości odsłuchu stacji internetowych, 80% nie działa i nie ma możliwości wpisania swoich linków do stacji które chciało by się słuchać. Firma Philips z tak długą tradycją i renomą powinna kontynuować obsługę sprzętu i usług. Takie porzucanie klientów powoduje że każdy się zastanowi czy interesować się produktami Philips.
Цей відгук про AW2000 Bezprzewodowy odbiornik Hi-Fi A2
Дата використання 2023-11-18
Цей відгук про AW2000 Bezprzewodowy odbiornik Hi-Fi A2
Дата використання 2023-11-18
PiotrWW
02/04/2014
Polska
Dlaczego brak go na naszym rynku
Intuicyjny w obsłudze, konkurencyjny cenowo, tylko wraz z modelem AW1000 o dziwo nie do kupienia w kraju
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AW2000 Bezprzewodowy odbiornik Hi-Fi A2
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AW2000 Bezprzewodowy odbiornik Hi-Fi A2