Sprzęt jest SUPER, ale po kilku latach Phillips nie aktualizował AirStudio.app obecnie działa na androidzie 6 na wyższej wersji nawet nie chce się zainstalować. Krótko mówiąc firma Philips porzuciła swoich klientów. to samo dotyczy możliwości odsłuchu stacji internetowych, 80% nie działa i nie ma możliwości wpisania swoich linków do stacji które chciało by się słuchać. Firma Philips z tak długą tradycją i renomą powinna kontynuować obsługę sprzętu i usług. Takie porzucanie klientów powoduje że każdy się zastanowi czy interesować się produktami Philips.