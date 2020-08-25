КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Фотографія виробу спереду
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Первинне зображення
  • Фотографія виробу спереду
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Первинне зображення

Більше не доступний

Програвач компакт-дисків

AZ215R/12

2.3

| (3) Відгуки

Насолоджуйтеся музикою усюди

Ви любите прості речі й захоплюєтесь зручністю. Компактний та портативний програвач компакт-дисків Philips дозволяє насолоджуватися улюбленою музикою за допомогою простих у користуванні функцій.

Переглянути всі переваги

Насолоджуйтеся музикою усюди

  • Червоний

  • 3 Вт

  • Цифрове налаштування

20 попередньо встановлених станцій

Можливість програмування 20 доріжок CD

Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.

FM-стереотюнер

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

2.3

з 5

3

Відгуки

4
3
2

25/08/2020

Česká republika

Česká republika

U výrobku vše ok

vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím

Плюси

vše ok

Мінуси

nic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ215S CD Soundmachine

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ215S CD Soundmachine

04/06/2024

Polska

Polska

Chyba nie o to chodziło.

Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?

Плюси

mały, lekki

Мінуси

Wymienione w recenzji

Цей відгук про AZ215S Bumbox CD

Дата використання 2024-05-04

Цей відгук про AZ215S Bumbox CD

Дата використання 2024-05-04

11/01/2022

Slovensko

Slovensko

Úplne nový výrobok

Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.

Плюси

Žiadne

Мінуси

Nefunkčný prehrávač CD

Цей відгук про AZ215S CD Soundmachine

Дата використання 2021-12-11

Цей відгук про AZ215S CD Soundmachine

Дата використання 2021-12-11

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції