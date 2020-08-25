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Більше не доступний
AZ215R/12
Насолоджуйтеся музикою усюди
Ви любите прості речі й захоплюєтесь зручністю. Компактний та портативний програвач компакт-дисків Philips дозволяє насолоджуватися улюбленою музикою за допомогою простих у користуванні функцій.
Червоний
3 Вт
Цифрове налаштування
Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.
2.3
з 5
3
Відгуки
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Плюси
vše ok
Мінуси
nic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ215S CD Soundmachine
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ215S CD Soundmachine
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Плюси
mały, lekki
Мінуси
Wymienione w recenzji
Цей відгук про AZ215S Bumbox CD
Дата використання 2024-05-04
Цей відгук про AZ215S Bumbox CD
Дата використання 2024-05-04
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Плюси
Žiadne
Мінуси
Nefunkčný prehrávač CD
Цей відгук про AZ215S CD Soundmachine
Дата використання 2021-12-11
Цей відгук про AZ215S CD Soundmachine
Дата використання 2021-12-11