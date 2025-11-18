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Бритвена система з потрійним захистом
Можна використовувати у душі
Заміняйте кожні 12 місяців
Система гоління Triple Protect має потрійний захист: заокруглені кінці лез для підвищеного комфорту шкіри, гіпоалергенна сітка з ромбоподібними отворами для легкого захоплення великої кількості волосся та захисні пластини на головці для запобігання подразнення чи пошкодження шкіри.
Наша технологія зрізання забезпечує вам ретельне гоління довжиною до 0,2 мм. Завдяки нашій сітці з ромбоподібними отворами ви отрумуєте рівномірне гоління, залишаючи шкіру м’якою та доглянутою.
Оскільки пристрій підстригання волосся на тілі на 100% можна використовувати в душі, він підходить для сухого й вологого підстригання для комфорту та зручності кожного разу. Крім того, його легко чистити.
4.9
з 5
39
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Denis27
18/11/2025
Україна
Частина акції
Рекомендую!
Користуюся уже кілька тижнів - дуже зручний і потужний тример. Добре голить волосся навіть у важкодоступних місцях, не подразнює шкіру, батареї вистачає надовго. Загалом я задоволений покупкою, рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Tuzik01
17/11/2025
Україна
Частина акції
Супер
Ідеально голить навіть делікатні ділянки тіла. Також тример зручний та потужний.
Плюси
супер
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Аделіна
13/11/2025
Україна
Частина акції
Купив тример і не пожалкував. Якість на висоті, шкіра гладенька, користуватись одне задоволення!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році.