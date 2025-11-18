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  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
  • Змінна головка із сіткою для бритви для тіла

Додаткові -10% за реєстрацію

Змінна бритвена головкадля тримера для тіла

BG2010/43

4.9
| (39) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Змінна головка із сіткою для бритви для тіла
Змінна бритвена головка із сіткою для бритви для тіла серії BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

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Для найкращих результатів заміняйте кожні 12 місяці

Змінна головка із сіткою для бритви для тіла

  • Бритвена система з потрійним захистом

  • Можна використовувати у душі

  • Заміняйте кожні 12 місяців

Система потрійного захисту Triple Protect

Система потрійного захисту Triple Protect

Система гоління Triple Protect має потрійний захист: заокруглені кінці лез для підвищеного комфорту шкіри, гіпоалергенна сітка з ромбоподібними отворами для легкого захоплення великої кількості волосся та захисні пластини на головці для запобігання подразнення чи пошкодження шкіри.

Гладке, ретельне гоління довжиною до 0,2 мм

Гладке, ретельне гоління довжиною до 0,2 мм

Наша технологія зрізання забезпечує вам ретельне гоління довжиною до 0,2 мм. Завдяки нашій сітці з ромбоподібними отворами ви отрумуєте рівномірне гоління, залишаючи шкіру м’якою та доглянутою.

На 100% можна використовувати в душі для комфортного підстригання

На 100% можна використовувати в душі для комфортного підстригання

Оскільки пристрій підстригання волосся на тілі на 100% можна використовувати в душі, він підходить для сухого й вологого підстригання для комфорту та зручності кожного разу. Крім того, його легко чистити.

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Відгуки

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4.9

з 5

39

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

18/11/2025

Україна

Україна

Рекомендую!

Користуюся уже кілька тижнів - дуже зручний і потужний тример. Добре голить волосся навіть у важкодоступних місцях, не подразнює шкіру, батареї вистачає надовго. Загалом я задоволений покупкою, рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

17/11/2025

Україна

Україна

Супер

Ідеально голить навіть делікатні ділянки тіла. Також тример зручний та потужний.

Плюси

супер

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

13/11/2025

Україна

Україна

Купив тример і не пожалкував. Якість на висоті, шкіра гладенька, користуватись одне задоволення!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

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      Примітки

      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році. 