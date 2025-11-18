Тример для тіла Philips

КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру

Додаткові -10% за реєстрацію

Тример для тіла Philipsсерії 7000

BG7470/15

4.9
| (39) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
Унікальна система з двома головками дозволяє легко перемикатися між голінням і підстриганням без зменшення комфорту шкіри. Завдяки технології гнучкої головки 2D бритва підлаштовується під вигини вашого тіла, захоплюючи навіть найупертіші волоски.
Переглянути всі переваги

+ Додатковий сервіс

OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Додати аксесуар(и)

Показати всі

Цей продукт

Тример для тіла Philips серії 7000

Тример для тіла Philips
серії 7000

3 599,00 ₴

  • Змінна бритвена головка

    Змінна бритвена головка
    для тримера для тіла

    649,00 ₴

3 599,00 ₴

3 599,00 ₴

2D-гнучка головка та подвійна система стрижки та гоління

Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру

  • Система потрійного захисту під час гоління

  • Гнучка головка 2D

  • Догляд за тілом без подразнень

  • Підлаштовується під контури тіла

  • Близьке гоління до шкіри до 0.2 мм

Система з двома головками для гоління та підстригання

Система з двома головками для гоління та підстригання

Інноваційна система з двома незалежними головками забезпечує і ретельне гоління для м’якої та доглянутої шкіри, і рівномірне підстригання волосся, що підкреслює ваш унікальний стиль. Цей тример дарує універсальність, якої ви потребуєте.

Система потрійного захисту Triple Protect

Система потрійного захисту Triple Protect

Система гоління Triple Protect має потрійний захист: заокруглені кінці лез для підвищеного комфорту шкіри, гіпоалергенна сітка з ромбоподібними отворами для легкого захоплення великої кількості волосся та захисні пластини на головці для запобігання подразнення чи пошкодження шкіри.

Гнучна головка 2D

Гнучна головка 2D

Завдяки технології повторення контурів, 2D-головка адаптується до вигинів тіла, захоплюючи навіть важкодоступне волосся.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

39

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

18/11/2025

Україна

Україна

Рекомендую!

Користуюся уже кілька тижнів - дуже зручний і потужний тример. Добре голить волосся навіть у важкодоступних місцях, не подразнює шкіру, батареї вистачає надовго. Загалом я задоволений покупкою, рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

17/11/2025

Україна

Україна

Супер

Ідеально голить навіть делікатні ділянки тіла. Також тример зручний та потужний.

Плюси

супер

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

13/11/2025

Україна

Україна

Купив тример і не пожалкував. Якість на висоті, шкіра гладенька, користуватись одне задоволення!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році. 

      1. Опція швидкої зарядки забезпечує достатній рівень заряду для одного сеансу підстригання

      2. За умови реєстрації продукту на MyPhilips на сайті Philips.ua протягом 90 днів з дня покупки. Детальні умови на Philips.ua

      3. У порівнянні з тримером Philips без спеціальної підсвітки.