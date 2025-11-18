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Цей продукт
Тример для тіла Philips
серії 7000
3 599,00 ₴
Змінна бритвена головка
для тримера для тіла
649,00 ₴
3 599,00 ₴
3 599,00 ₴
Система потрійного захисту під час гоління
Гнучка головка 2D
Догляд за тілом без подразнень
Підлаштовується під контури тіла
Близьке гоління до шкіри до 0.2 мм
Інноваційна система з двома незалежними головками забезпечує і ретельне гоління для м’якої та доглянутої шкіри, і рівномірне підстригання волосся, що підкреслює ваш унікальний стиль. Цей тример дарує універсальність, якої ви потребуєте.
Система гоління Triple Protect має потрійний захист: заокруглені кінці лез для підвищеного комфорту шкіри, гіпоалергенна сітка з ромбоподібними отворами для легкого захоплення великої кількості волосся та захисні пластини на головці для запобігання подразнення чи пошкодження шкіри.
Завдяки технології повторення контурів, 2D-головка адаптується до вигинів тіла, захоплюючи навіть важкодоступне волосся.
4.9
з 5
39
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Denis27
18/11/2025
Україна
Частина акції
Рекомендую!
Користуюся уже кілька тижнів - дуже зручний і потужний тример. Добре голить волосся навіть у важкодоступних місцях, не подразнює шкіру, батареї вистачає надовго. Загалом я задоволений покупкою, рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Tuzik01
17/11/2025
Україна
Частина акції
Супер
Ідеально голить навіть делікатні ділянки тіла. Також тример зручний та потужний.
Плюси
супер
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Аделіна
13/11/2025
Україна
Частина акції
Купив тример і не пожалкував. Якість на висоті, шкіра гладенька, користуватись одне задоволення!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році.
Опція швидкої зарядки забезпечує достатній рівень заряду для одного сеансу підстригання
За умови реєстрації продукту на MyPhilips на сайті Philips.ua протягом 90 днів з дня покупки. Детальні умови на Philips.ua
У порівнянні з тримером Philips без спеціальної підсвітки.