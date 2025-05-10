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Система потрійного захисту під час гоління
Догляд за тілом без подразнень
Близьке гоління до шкіри до 0.2 мм
Двосторонні насадки-гребінці для підстригання
Підходить для використання на всьому тілі
Система гоління Triple Protect має потрійний захист: заокруглені кінці лез для підвищеного комфорту шкіри, ромбоподібні отвори для легкого захоплення більшої кількості волосся та захисні пластини на головці для запобігання подразнення чи пошкодження шкіри.
Наша технологія зрізання забезпечує вам ретельне гоління довжиною до 0,2 мм. Завдяки нашій сітці з ромбоподібними отворами ви отрумуєте рівномірне гоління, залишаючи шкіру м’якою та доглянутою.
Налаштування довжини 2 мм або 3 мм для рівномірного підстригання волосся там, де це треба. Двосторонні насадки-гребінці підстригають у будь якому напрямку, дозволяючи легко доглядати за тілом, включаючи інтимні зони.
4.4
з 5
336
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Sergiy82
10/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Рекомендую
Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000
Positively
02/10/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Для тіла найкращій вибір
Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.
Плюси
Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
ЛЕленка
02/08/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
триммер хорошо убирает волосы, не раздражает
легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.
Мінуси
не сьемная головка, не понятно как чистить(
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році.
*За умови реєстрації продукту на MyPhilips на сайті Philips.ua протягом 90 днів з дня покупки. Детальні умови на Philips.ua