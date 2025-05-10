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  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
  • Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру

Тример для тіла Philipsсерії 3000

BG3480/15

4.4
| (336) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру
Легко доглядайте за тілом, насолоджуючись підвищеним комфортом шкіри. Система гоління Triple Protect забезпечує ретельне, гладеньке гоління навіть на чутливих ділянках, а 2-мм або 3-мм насадка-гребінець надає чіткого, доглянутого вигляду.
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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

З системою потрійного захисту шкіри Triple Protect

Догляд за тілом та інтимними зонами з турботою про шкіру

  • Система потрійного захисту під час гоління

  • Догляд за тілом без подразнень

  • Близьке гоління до шкіри до 0.2 мм

  • Двосторонні насадки-гребінці для підстригання

  • Підходить для використання на всьому тілі

Система потрійного захисту Triple Protect

Система потрійного захисту Triple Protect

Система гоління Triple Protect має потрійний захист: заокруглені кінці лез для підвищеного комфорту шкіри, ромбоподібні отвори для легкого захоплення більшої кількості волосся та захисні пластини на головці для запобігання подразнення чи пошкодження шкіри.

Гладке, ретельне гоління довжиною до 0,2 мм

Гладке, ретельне гоління довжиною до 0,2 мм

Наша технологія зрізання забезпечує вам ретельне гоління довжиною до 0,2 мм. Завдяки нашій сітці з ромбоподібними отворами ви отрумуєте рівномірне гоління, залишаючи шкіру м’якою та доглянутою.

Двосторонні насадки-гребінці для підстригання

Двосторонні насадки-гребінці для підстригання

Налаштування довжини 2 мм або 3 мм для рівномірного підстригання волосся там, де це треба. Двосторонні насадки-гребінці підстригають у будь якому напрямку, дозволяючи легко доглядати за тілом, включаючи інтимні зони.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

336

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

10/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Рекомендую

Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

02/10/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Для тіла найкращій вибір

Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.

Плюси

Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

02/08/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

триммер хорошо убирает волосы, не раздражает

легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.

Мінуси

не сьемная головка, не понятно как чистить(

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

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