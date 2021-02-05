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    3000 Series

    Фен

    BHD351/10
    Загальна оцінка / 5
    • Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури
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      3000 Series Фен

      BHD351/10
      Загальна оцінка / 5

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      3000 Series Фен

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      3000 Series Фен

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

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        3000 Series

        3000 Series

        Фен

        Усього:

        Потужне сушіння за нижчої температури

        з насадкою ThermoProtect

        • 2100 Вт
        • Насадка ThermoProtect
        • Удосконалена іонізація
        • 6 режимів нагрівання та швидкості
        Потужне сушіння 2100 Вт

        Потужне сушіння 2100 Вт

        Цей фен 2100 Вт створює потужний струмінь повітря для чудових результатів щодня.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 15 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.

        Удосконалена іонізація для блискучого та слухняного волосся

        Удосконалена іонізація для блискучого та слухняного волосся

        Ця потужна система іонізації генерує до 20 млн іонів* під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим, слухняним волоссям.

        Точне керування завдяки 6 режимам нагрівання та швидкості

        Точне керування завдяки 6 режимам нагрівання та швидкості

        Легко вибирайте комбінацію нагрівання та швидкості, що найкраще підходить для вашого волосся й зачіски. Шість різних режимів забезпечують точне керування для персоналізованої укладки.

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.

        Тонка насадка для корекції зачіски й точної укладки

        Тонка насадка для корекції зачіски й точної укладки

        Тонка насадка точно фокусує повітря для швидкої корекції дрібних деталей зачіски й точної укладки

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Довжина шнура
          1,8
          Напруга
          220–240 В
          Потужність (Вт)
          2100
          Двигун
          Постійний струм
          Гак для зберігання
          Так
          Налаштування тепла/швидкості
          6
          Налаштування
          Налаштування холодного повітря

        • Насадки

          Насадка
          14 мм
          Насадка ThermoProtect
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технології для догляду

          Функція іонізації
          Так
          ThermoProtect
          Так

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