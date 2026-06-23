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Усі серії

  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**

Додаткові -10% за реєстрацію

Фен Philipsсерії 5000

BHD501/00

4.8
| (826) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Швидке висушування без перегрівання**
Технологія ThermoShield забезпечує найкращий захист від перегрівання, активно підтримуючи температуру повітря фена на оптимальному рівні.
Переглянути всі переваги

із технологією ThermoShield

Швидке висушування без перегрівання**

  • Технологія ThermoShield оптимізує температуру повітря, захищаючи волосся.

  • До 40 млн негативних іонів під час сеансу сушіння

  • 3 режима температури, 2 режими швидкості, холодний обдув

  • Потужний двигун 2100 Вт

  • Насадка-концентратор у комплекті

Технологія ThermoShield забезпечує неперевершений захист від нагрівання

Технологія ThermoShield забезпечує неперевершений захист від нагрівання

Датчик контролю перегрівання активно оптимізує та контролює температуру повітря, захищаючи волосся від пошкоджень**, спричинених перегріванням. Насолоджуйтеся сушінням без стресу завдяки технології ThermoShield.

Швидке сушіння для професійних результатів завдяки потужності 2100 Вт

Швидке сушіння для професійних результатів завдяки потужності 2100 Вт

Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

У 2 рази більше іонів* для блискучого та слухняного волосся

У 2 рази більше іонів* для блискучого та слухняного волосся

Ця потужна система іонізації генерує до 40 млн іонів під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим, слухняним волоссям.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

826

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

23/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий фен для домашнього використання , подібним користувалась 5 років, рекомендую!

Цей відгук про Фен Philips BHD501/00 серії 5000

Date of Use 2026-06-11

Цей відгук про Фен Philips BHD501/00 серії 5000

Date of Use 2026-06-11

24/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб хороший

Все сподобалось, волосся сушить швидко, непересушує, все чудово, має різні режими температури, а також є дві швидкості потоку повітря швидший і слабіший

Плюси

Швидкий, функціональний, легкий у використанні, легкий в руці

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD530/00 серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD530/00 серії 5000

01/12/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудово!

Дуже зручний(легкий і зручно тримати в руці).потужний(швидко висушує).Волосся стало гладеньким і виглядає більш здоровим.Я думаю,що завдяки фену))

Цей відгук про Фен Philips BHD538/30 серії 5000

Цей відгук про Фен Philips BHD538/30 серії 5000

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      Примітки

      1. порівняно з BHD350 за найвищого налаштування

      2. Налаштування ThermoShield