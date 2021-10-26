КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

Більше не доступний

Satinelle AdvancedЕпілятор для вологого та сухого використання

BRE635/00

4.4
| (526) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Насолоджуйтеся шовковистою шкірою протягом тижнів та доглядайте за частинами тіла за допомогою спеціальних способів видалення волосся.
Переглянути всі переваги

2 можливості видалення волосся

Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

  • Для ніг, тіла та обличчя

  • Керамічні диски схоплюють тонке волосся

  • S-подібна ручка

  • +5 аксесуарів

Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

Наша епіляційна головка є унікальною завдяки тому, що її виготовлено з текстурної керамічної поверхні, яка лагідно видаляє навіть найтонше волосся і в 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції. Тепер зі швидшим обертанням диска, ніж будь-коли раніше (2200 об./хв.) для найшвидшого видалення волосся.

Надзвичайно широка епіляційна головка

Надзвичайно широка епіляційна головка

Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.

Перший епілятор з S-подібною ручкою

Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Нагороди

  • Award image AWARD-612378

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.4

з 5

526

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

26/10/2021

Україна

Україна

Отличный девайс

Очень хороший и качественный эпилятор. Из минусов: Иногда выключается подсветка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE640/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE640/00 Епілятор для вологого та сухого використання

23/11/2020

Україна

Україна

Отлично справляется со своей задачей

Очень удобная форма ручки, без шнура что не мало важно,можно использовать как и на сухом, так и на мокром теле. Справляется на ура со своей задачей.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE620/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE620/00 Епілятор для вологого та сухого використання

19/11/2020

Україна

Україна

Епілятор чудово справляється зі своїми функціями

Епілятор добре захвачує волоски і швидко видаляє. А підсвітка дозволяє побачити навіть світлі волоски при поганому світлі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE611/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE611/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.