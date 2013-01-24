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Satinelle Advanced

Епілятор для вологого та сухого використання

BRE640/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
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    Satinelle Advanced Епілятор для вологого та сухого використання

    BRE640/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед епіляцією та після неї, застосовуючи пристрій на різних ділянок тіла. Переглянути усі переваги

    Satinelle Advanced Епілятор для вологого та сухого використання

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед епіляцією та після неї, застосовуючи пристрій на різних ділянок тіла. Переглянути усі переваги

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      Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

      3 способи догляду за тілом

      • Для ніг, тіла та обличчя
      • Керамічні диски схоплюють тонке волосся
      • S-подібна ручка
      • + 8 аксесуарів
      Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

      Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

      Наша епіляційна головка є унікальною завдяки тому, що її виготовлено з текстурної керамічної поверхні, яка лагідно видаляє навіть найтонше волосся і в 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції. Тепер зі швидшим обертанням диска, ніж будь-коли раніше (2200 об./хв.) для найшвидшого видалення волосся.

      Надзвичайно широка епіляційна головка

      Надзвичайно широка епіляційна головка

      Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.

      Перший епілятор з S-подібною ручкою

      Перший епілятор з S-подібною ручкою

      Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.

      Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

      Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

      Конструкція має нековзку ручку, що ідеально підходить для використання з водою. Забезпечує комфортніше, лагідніше використання у душі або ванні. Для зручності пристрій можна використовувати без дротів.

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Бритвена головка та тример-гребінець для ретельного гоління

      Бритвена головка та тример-гребінець для ретельного гоління

      Бритвена головка забезпечує ретельне гоління та більш лагідне застосування на різних ділянках тіла. Вона постачається з тримером-гребінцем для створення стилю в зоні бікіні.

      У комплекті головка тримера і гребінець для бікіні

      У комплекті головка тримера і гребінець для бікіні

      У комплект пристрою входить головка тримера та гребінець для бікіні для підстригання та моделювання інтимних зон для більшої зручності.

      Насадка для видалення небажаного волосся на обличчі та чутливих ділянках

      Насадка для видалення небажаного волосся на обличчі та чутливих ділянках

      Для більш лагідного застосування на різних ділянках тіла до пристрою додається насадка для легкого видалення волосся на обличчі та насадка для чутливих ділянок для волосся під пахвами та в зоні бікіні.

      У комплекті масажна насадка

      У комплекті масажна насадка

      Масажна насадка тамує неприємні відчуття під час епіляції.

      У комплекті натягувач шкіри

      У комплекті натягувач шкіри

      Натягувач шкіри натягує шкіру під час епіляції.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час використання
        до 40 хвилин
        Заряджання
        • Можна заряджати
        • Час заряджання: 1,5 год.
        Швидка зарядка
        Так

      • Технічні характеристики

        Кількість точок захоплення
        32
        Кількість дисків
        17
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        960
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        1066
        Напруга
        15 В/5,4 Вт
        Швидкість вищипувань 1
        64 000 на хвилину
        Швидкість вищипувань 2
        70 400 на хвилину

      • Аксесуари

        Гребінець тримера для зони бікіні
        Так
        Тример для лінії бікіні
        Так
        Щітка для очищення
        Так
        Насадка для чутливих ділянок
        Так
        Насадка для обличчя
        Так
        Масажна насадка
        Так
        Бритвена головка
        Так
        Насадка натягувача шкіри
        Так
        Тример-гребінець
        Так

      • Простота у користуванні

        Акумуляторний
        Так
        Ручка
        Ергономічна
        Підсвітка
        Так
        Для вологого і сухого використання
        Так

      • Характеристики

        Налаштування швидкості
        2 налаштування

      • Ефективність

        Епіляційні диски
        Керамічні диски
        Система епіляції
        Запатентована система епіляції
        Головка епілятора
        Надзвичайно широка

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