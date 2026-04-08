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Усі серії

  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
  • Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.

Додаткові -10% за реєстрацію

Бездротовий епіляторсерії 8000

BRE709/00

5
| (143) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.
Наш найефективніший епілятор для твоєї максимально гладенької шкіри. Відкрий для себе перший у світі епілятор із системою ProGuide та LED підсвіткою з оглядом на 360°для делікатних та ефективних результатів. Твій універсальний набір для видалення волосся.
Переглянути всі переваги

+1 рік сервісу

Забудь про процедуру видалення волосся на термін до 4 тижнів.

Прощавай небажане волосся. Ефективна епіляція. Дбайливий догляд.

  • Гладенька шкіра до 4 тижнів

  • Технологія ProGuide та LED підсвітка з оглядом на 360°

  • Вологе або сухе використання від акумулятора

  • Для ніг і тіла

  • 5 аксесуарів у комплекті

Гладенька шкіра до 4 тижнів

Гладенька шкіра до 4 тижнів

Насолоджуйся свободою від постійної рутини видалення волосся. Більше не потрібно чекати, поки волосся відросте: епілятор видаляє волосся, яке у 3 рази коротше, ніж при восковій епіляції.

Менше болю, більше комфорту для шкіри¹

Менше болю, більше комфорту для шкіри¹

Перший у світі епілятор із технологією ProGuide та LED підсвіткою з оглядом на 360° для ефективних і водночас делікатних результатів. ProGuide забезпечує ідеальний кут епіляції 75° для найкращого результату та підтримує шкіру в натягнутому стані, підвищуючи комфорт під час процедури. LED підсвітка допомагає помітити та видалити все волосся.

Ефективно і швидко

Ефективно і швидко

Швидкі та ефективні результати завдяки технології Double Action. Керамічні пінцети захоплюють навіть найкоротше волосся — довжиною від 0,5 мм. Не потрібно натискати. Ковзає без зусиль. Вбудоване LED підсвічування гарантує, що жодна волосина не залишиться непоміченою. Заверши процедуру менш ніж за 6 хвилин для обох гомілок.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

    USB-кабель

    CP1788/01
    • Сумісність лише з пристроями, які заряджаються через USB
    • Чорний
    • Довжина шнура: 92 см
    • 2 контакти

Відгуки

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5.0

з 5

143

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Цей епілятор - шикарна для мене знахідка, дуже зручний у руці, не ковзає. Видаляє волосся дуже швидко і захоплює навіть саме найтонкіше волосся, особливо сподобалась насадка для делікатних зон, вона дбайливо обробляє зони і не залишає подразнень а після насадки для пілінгу тіла шкіра гладенька та мʼяка на дотик.

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

08/04/2026

Україна

Україна

Цей епілятор — справжня знахідка, а його комплектація просто вражає! Усі насадки надзвичайно зручні, але мої фаворити — це педикюрна насадка, яка ідеально рятує при сухості шкіри, та щітка для пілінгу. Після неї шкіра стає неймовірно гладенькою.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

08/04/2026

Україна

Україна

Дуже класний епілятор

Чудовий епілятор! Керамічні диски, водонепроникний корпус робить епіляцію комфортною, має підсвітку аби прибирати найменші волоски. Бритвена насадка підходить для делікатних зон. Я задоволена.

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000

Цей відгук про Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000

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      Примітки

      1. ¹ У порівнянні з використанням без ProGuide.

      2. ² За умови гарантії 2 роки.