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Бездротовий епілятор серії 8000

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Бездротовий епіляторсерії 8000

BRE709/00

Бездротовий епілятор серії 8000

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  • Як користуватися набором для епіляції: повний посібник із процедури
    Як користуватися набором для епіляції: повний посібник із процедури
  • Будьте готові: як підготуватися до процедури епіляції
    Будьте готові: як підготуватися до процедури епіляції
  • Необхідні речі для ефективної епіляції
    Необхідні речі для ефективної епіляції
  • Як доглядати за набором для епіляції
    Як доглядати за набором для епіляції

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Інструкції і документація

Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • PDF файл, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 4.8 MB
  • 17 December 2025

Відповіді на часті запитання

Запасні частини та аксесуари

    USB-кабель

    CP1788/01
    • Сумісність лише з пристроями, які заряджаються через USB
    • Чорний
    • Довжина шнура: 92 см
    • 2 контакти

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