Długo szukałam golarki, która nie podrażni mojej delikatnej skóry i myślę, że ten model Philipsa to strzał w dziesiątkę. Jest po prostu bardzo delikatna a efekt gładkości, który daje, utrzymuje się zaskakująco długo. To, co od razu mi się spodobało, to to jak fajnie i naturalnie leży w dłoni – golenie jest intuicyjne i w ogóle nie męczy, co jest super. Maszynką świetnie się goli bo jest precyzyjna i skutecznie łapie nawet te krótsze, ciężkie do usunięcia włoski. Jednocześnie jest niesamowicie bezpieczna, bo nie miałam ani jednego zacięcia! Bardzo doceniam, że mogę ją używać komfortowo pod prysznicem albo po prostu na sucho na szybko, co daje mi dużą swobodę. Jest to prosty, ale wyjątkowo skuteczny sprzęt, który polecam z czystym sumieniem. To prawdziwa ulga dla skóry.