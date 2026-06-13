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  • Гоління — це легко
  • Гоління — це легко

6000 SeriesБритва для тіла

BRL128/00

4.8
| (339) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Гоління — це легко
Наша нова бритва для тіла забезпечує делікатне гоління. Вона захищає шкіру від порізів і подряпин, а також забезпечує швидке та зручне використання в будь-який час і в будь-якому місці — незалежно від того, чи вам потрібно поголити все тіло, чи швидко підправити певні місця.
Переглянути всі переваги

Пристрій лагідний до вашої шкіри, навіть на чутливих ділянках

Гоління — це легко

  • Для тіла, ніг і пахв

  • Із лагідними заокругленими тримерами

Захист від порізів

Захист від порізів

Запатентовані заокруглені кінчики тримера м’яко ковзають по будь-якому типу волосся, запобігаючи порізам і подряпинам. 80% наших споживачів підтверджують відсутність подразнень і почервоніння після гоління*.

Швидкі результати з системою з 3 лезами

Швидкі результати з системою з 3 лезами

Незалежно від того, чи ви плануєте повне гоління всього тіла, чи потрібно лише підправити деякі ділянки, наші бритви забезпечують швидкі й легкі результати. Система з 3 лезами рухається в обох напрямках для швидкого гоління. Завдяки вбудованим двостороннім тримерам бритва також попередньо підстригає довше волосся для швидшого гоління.

Для всіх чутливих ділянок

Для всіх чутливих ділянок

Бритва для тіла Philips розроблена для лагідного й комфортного гоління різних ділянок тіла.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

    USB-кабель

    CP1788/01
    • Сумісність лише з пристроями, які заряджаються через USB
    • Чорний
    • Довжина шнура: 92 см
    • 2 контакти

Відгуки

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4.8

з 5

339

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

13/06/2026

Polska

Polska

Wspaniała!!!!

Golarki używam od niedawna i jestem zachwycona tym produktem.Pięknie goli bez szarpania włosków. Nie powoduje podrażnień, super leży w dłoni.Nie przeszkadza mi to że nie goli skóry "do łysa",bo nie muszę mieć idealnie gładkich nóg. Najważniejsze że dzięki tej golarce pozbyłam się wrastających włosków i okropnych podrażnień z którymi walczyłam od wielu miesięcy. To cudo zostanie ze mną na bardzo, bardzo długo.

Плюси

Same

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-05-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-05-28

06/05/2026

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo użytkowe urządzenie

To już moja 3 golarka damska marki Philips. Jest estetycznie wykonana, poręczna, można jej używać na sucho i na mokro (co jest bardzo dużym plusem). Dodatkowo bateria trzyma bardzo długo i rzadko trzeba ja ładować. Same plusy! Bardzo polecam!

Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-04-26

Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-04-26

19/11/2025

Polska

Polska

Prosta w obsłudze i dokładna golarka

Biorąc pod uwagę prostotę jej użytku oraz cenę myślę że jak najbardziej zasługuje na 5 gwiazdek, bez problemu radzi sobie z włoskami pozostawiając gładką skórę bez zacięć. Czas pracy jest wystarczający a wygląd super.

Плюси

Dokładne golenie i wystarczający czas pracy

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

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      1. HUT Germany N=49, 2021