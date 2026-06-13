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Для тіла, ніг і пахв
Із лагідними заокругленими тримерами
Запатентовані заокруглені кінчики тримера м’яко ковзають по будь-якому типу волосся, запобігаючи порізам і подряпинам. 80% наших споживачів підтверджують відсутність подразнень і почервоніння після гоління*.
Незалежно від того, чи ви плануєте повне гоління всього тіла, чи потрібно лише підправити деякі ділянки, наші бритви забезпечують швидкі й легкі результати. Система з 3 лезами рухається в обох напрямках для швидкого гоління. Завдяки вбудованим двостороннім тримерам бритва також попередньо підстригає довше волосся для швидшого гоління.
Бритва для тіла Philips розроблена для лагідного й комфортного гоління різних ділянок тіла.
4.8
з 5
339
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Annika05
13/06/2026
Polska
Wspaniała!!!!
Golarki używam od niedawna i jestem zachwycona tym produktem.Pięknie goli bez szarpania włosków. Nie powoduje podrażnień, super leży w dłoni.Nie przeszkadza mi to że nie goli skóry "do łysa",bo nie muszę mieć idealnie gładkich nóg. Najważniejsze że dzięki tej golarce pozbyłam się wrastających włosków i okropnych podrażnień z którymi walczyłam od wielu miesięcy. To cudo zostanie ze mną na bardzo, bardzo długo.
Плюси
Same
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-05-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-05-28
Łucja2026
06/05/2026
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo użytkowe urządzenie
To już moja 3 golarka damska marki Philips. Jest estetycznie wykonana, poręczna, można jej używać na sucho i na mokro (co jest bardzo dużym plusem). Dodatkowo bateria trzyma bardzo długo i rzadko trzeba ja ładować. Same plusy! Bardzo polecam!
Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-04-26
Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-04-26
nadka450
19/11/2025
Polska
Частина акції
Prosta w obsłudze i dokładna golarka
Biorąc pod uwagę prostotę jej użytku oraz cenę myślę że jak najbardziej zasługuje na 5 gwiazdek, bez problemu radzi sobie z włoskami pozostawiając gładką skórę bez zacięć. Czas pracy jest wystarczający a wygląd super.
Плюси
Dokładne golenie i wystarczający czas pracy
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
HUT Germany N=49, 2021