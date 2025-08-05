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6000 Series Бритва для тіла

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6000 SeriesБритва для тіла

BRL128/00

6000 Series Бритва для тіла

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Інструкції і документація

Посібник користувача

  • PDF файл, 3.4 MB
  • 5 February 2026

Заява про відповідність ЄС

  • PDF файл, 652.7 kB
  • 17 December 2024

Відповіді на часті запитання

Запасні частини та аксесуари

    USB-кабель

    CP1788/01
    • Сумісність лише з пристроями, які заряджаються через USB
    • Чорний
    • Довжина шнура: 92 см
    • 2 контакти

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