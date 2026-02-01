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Більше не доступний
BT150A/00
Вечірка в басейні. Вечірка в душі. Ваша вечірка.
Будь-де. Будь-коли. Цей водонепроникний гучномовець Bluetooth приховує потужні низькі частоти в маленькому корпусі й забезпечує дивовижно потужний звук. Ви отримуєте вісім годин відтворення та прийом вхідного аудіосигналу. Від басейну до душу – хай це буде Ваша вечірка.
Bluetooth
Синій
У басейні, в озері, у душі. Цей водонепроникний гучномовець із рейтингом IPX7 тримається на воді й може витримувати занурення на глибину до 1 м протягом 30 хвилин.
Повний заряд батареї забезпечує 8 годин відтворення. Заряджання триває приблизно 3 години, і заряджати зручно за допомогою кабелю мікро-USB з комплекту.
Керуйте музикою за допомогою кнопок збоку на гучномовці. Натисніть для відтворення і двічі натисніть кнопки збільшення/зменшення гучності для переходу до доріжок. Решітка гучномовців має світлодіодні індикатори, які постійно світяться блакитним світлом чи блимають довільними кольорами.
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