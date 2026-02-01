Вечірка в басейні. Вечірка в душі. Ваша вечірка.

Будь-де. Будь-коли. Цей водонепроникний гучномовець Bluetooth приховує потужні низькі частоти в маленькому корпусі й забезпечує дивовижно потужний звук. Ви отримуєте вісім годин відтворення та прийом вхідного аудіосигналу. Від басейну до душу – хай це буде Ваша вечірка.