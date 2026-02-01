Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
BT2200A/00
Гучномовець, який відповідає Вашому ритму життя
Цей міцний та водонепроникний портативний бездротовий гучномовець можна брати із собою будь-куди та в будь-яку погоду. Він такий же потужний, як і міцний.
Bluetooth®
Вбудований мікрофон для викликів
Акумуляторна батарея
Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.
Відгуки