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Більше не доступний

Бездротовий портативний гучномовець

BT2200A/00

Гучномовець, який відповідає Вашому ритму життя

Цей міцний та водонепроникний портативний бездротовий гучномовець можна брати із собою будь-куди та в будь-яку погоду. Він такий же потужний, як і міцний.

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Гучномовець, який відповідає Вашому ритму життя

  • Bluetooth®

  • Вбудований мікрофон для викликів

  • Акумуляторна батарея

Вдосконалене аудіо з надійною конструкцією

Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

Аудіовхід для легкого під’єднання до практично будь-якого електропристрою

Аудіовхід для легкого під’єднання до практично будь-якого електропристрою

Технічні характеристики

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