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Більше не доступний
BT51W/00
Знайдіть місце, щоб танцювати
Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті.
Bluetooth®
Білий
Цей невеликий гучномовець важить лише 90 г, тому Ви майже не помічатимете його під час носіння. 1,5-дюймовий повнодіапазонний динамік забезпечує чітке звучання, навіть на високій гучності.
Повний заряд батареї забезпечує 5 годин відтворення. Заряджання триває менше 3 годин; заряджати зручно за допомогою кабелю мікро-USB з комплекту.
Виконати з’єднання в пару з пристроєм Bluetooth – легко. Просто увімкніть живлення гучномовця, і він готовий до спарення. Бездротовий діапазон становить 10 м.
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