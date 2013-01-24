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Знайдіть місце, щоб танцювати
Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Знайдіть місце, щоб танцювати
Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті. Переглянути усі переваги
Знайдіть місце, щоб танцювати
Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Знайдіть місце, щоб танцювати
Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті. Переглянути усі переваги
Бездротовий портативний гучномовець
Ціна магазину Philips
Усього:
Цей невеликий гучномовець важить лише 90 г, тому Ви майже не помічатимете його під час носіння. 1,5-дюймовий повнодіапазонний динамік забезпечує чітке звучання, навіть на високій гучності.
Повний заряд батареї забезпечує 5 годин відтворення. Заряджання триває менше 3 годин; заряджати зручно за допомогою кабелю мікро-USB з комплекту.
Виконати з’єднання в пару з пристроєм Bluetooth – легко. Просто увімкніть живлення гучномовця, і він готовий до спарення. Бездротовий діапазон становить 10 м.
Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійною та енергозберігаючою. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
У комплекті кабель мікро-USB
Аксесуари
Сумісність
Під'єднання
Конструкція та покриття
Звук
Потужність
Розміри