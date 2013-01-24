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    Бездротовий портативний гучномовець

    BT51W/00
    Загальна оцінка / 5
    • Знайдіть місце, щоб танцювати Знайдіть місце, щоб танцювати Знайдіть місце, щоб танцювати
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      Бездротовий портативний гучномовець

      BT51W/00
      Загальна оцінка / 5

      Знайдіть місце, щоб танцювати

      Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротовий портативний гучномовець

      Знайдіть місце, щоб танцювати

      Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті. Переглянути усі переваги

      Знайдіть місце, щоб танцювати

      Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротовий портативний гучномовець

      Знайдіть місце, щоб танцювати

      Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті. Переглянути усі переваги

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        Бездротовий портативний гучномовець

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Знайдіть місце, щоб танцювати

        • Bluetooth®
        • Білий

        1,5-дюймовий повнодіапазонний динамік. Чіткий звук.

        Цей невеликий гучномовець важить лише 90 г, тому Ви майже не помічатимете його під час носіння. 1,5-дюймовий повнодіапазонний динамік забезпечує чітке звучання, навіть на високій гучності.

        5 годин відтворення

        Повний заряд батареї забезпечує 5 годин відтворення. Заряджання триває менше 3 годин; заряджати зручно за допомогою кабелю мікро-USB з комплекту.

        Готовність з’єднання в пару через Bluetooth з увімкненим живленням

        Виконати з’єднання в пару з пристроєм Bluetooth – легко. Просто увімкніть живлення гучномовця, і він готовий до спарення. Бездротовий діапазон становить 10 м.

        Функція запобігання спотворенню. Слухайте на вищій гучності без спотворень

        Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.

        Бездротовий діапазон до 10 м

        Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійною та енергозберігаючою. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

        Заряджання через USB. У комплекті кабель мікро-USB

        У комплекті кабель мікро-USB

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Короткий посібник зі встановлення
          • Гарантійний талон
          Кабель
          Кабель живлення USB

        • Сумісність

          інші пристрої з підтримкою Bluetooth
          Так
          сумісність із
          до iOS 10.2, Bluetooth 4.2 чи раніші версії

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Діапазон Bluetooth
          10 м на лінії прямого бачення

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Білий

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          2 Вт
          Звукова система
          Моно

        • Потужність

          Тип батареї
          літій-полімерна (вбудована)
          Час роботи від батареї
          5  год.

        • Розміри

          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          8,1 x 9,5 x 11,3 см
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          6,1 x 6,1 x 7,6
          Вага виробу
          0,135  кг
          Вага з упаковкою
          0,18  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Короткий посібник зі встановлення
        • Гарантійний талон

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