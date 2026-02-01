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Більше не доступний

Бездротовий портативний гучномовець

BT51W/00

Знайдіть місце, щоб танцювати

Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті.

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Знайдіть місце, щоб танцювати

  • Bluetooth®

  • Білий

1,5-дюймовий повнодіапазонний динамік. Чіткий звук.

Цей невеликий гучномовець важить лише 90 г, тому Ви майже не помічатимете його під час носіння. 1,5-дюймовий повнодіапазонний динамік забезпечує чітке звучання, навіть на високій гучності.

5 годин відтворення

Повний заряд батареї забезпечує 5 годин відтворення. Заряджання триває менше 3 годин; заряджати зручно за допомогою кабелю мікро-USB з комплекту.

Готовність з’єднання в пару через Bluetooth з увімкненим живленням

Виконати з’єднання в пару з пристроєм Bluetooth – легко. Просто увімкніть живлення гучномовця, і він готовий до спарення. Бездротовий діапазон становить 10 м.

Технічні характеристики

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