Знайдіть місце, щоб танцювати

Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті.