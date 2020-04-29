Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Музика нон-стоп
Музика нон-стоп. Бездротовий портативний гучномовець Everplay забезпечує постійне безперешкодне відтворення музики завдяки потужному з’єднанню Bluetooth та інтуїтивному заряджанню. Оригінальна текстура робить пристрій прекрасним та надзвичайно надійним.
10 Вт, 10 год.
Широкий діапазон Bluetooth
Захист від води та пилу
Швидке заряджання
Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.
Заряджати ще ніколи не було так легко. Коли пристрій почне розряджатися, скористайтеся зручним кабелем-ремінцем USB "два в одному". Під’єднайте його до джерела живлення для заряджання або за допомогою нього під’єднайте гучномовець до сумки для легкого перенесення.
Вільно переміщайтеся зі смартфоном, не хвилюючись про переривання відтворення музики. Гучномовець EverPlay пропонує неймовірно стійке та широкодіапазонне з’єднання Bluetooth до 30 м, що втричі перевищує галузеві стандарти. Гучномовці обладнано чутливою антеною та радіочастотним фільтром для зменшення перешкод.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Плюси
Dobra jakość dźwięku
Мінуси
Nie ma
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2019-10-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Плюси
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата використання 2019-11-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата використання 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900B boxă portabilă wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900B boxă portabilă wireless