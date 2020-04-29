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Більше не доступний

Бездротовий портативний гучномовець

BT6900P/00

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Музика нон-стоп

Музика нон-стоп. Бездротовий портативний гучномовець Everplay забезпечує постійне безперешкодне відтворення музики завдяки потужному з’єднанню Bluetooth та інтуїтивному заряджанню. Оригінальна текстура робить пристрій прекрасним та надзвичайно надійним.

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Музика нон-стоп

  • 10 Вт, 10 год.

  • Широкий діапазон Bluetooth

  • Захист від води та пилу

  • Швидке заряджання

Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

USB-кабель можна використовувати як ремінець

Заряджати ще ніколи не було так легко. Коли пристрій почне розряджатися, скористайтеся зручним кабелем-ремінцем USB "два в одному". Під’єднайте його до джерела живлення для заряджання або за допомогою нього під’єднайте гучномовець до сумки для легкого перенесення.

Потужне з’єднання Bluetooth до 30 м

Потужне з’єднання Bluetooth до 30 м

Вільно переміщайтеся зі смартфоном, не хвилюючись про переривання відтворення музики. Гучномовець EverPlay пропонує неймовірно стійке та широкодіапазонне з’єднання Bluetooth до 30 м, що втричі перевищує галузеві стандарти. Гучномовці обладнано чутливою антеною та радіочастотним фільтром для зменшення перешкод.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Плюси

Dobra jakość dźwięku

Мінуси

Nie ma

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Дата використання 2019-10-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Дата використання 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Плюси

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Дата використання 2019-11-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Дата використання 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT6900B boxă portabilă wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT6900B boxă portabilă wireless

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