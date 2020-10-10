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Більше не доступний

Музична мікросистема

BTB2570/12

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Більше потужності для музики

Наново відкрийте для себе улюблені альбоми. Ця вишукана мікросистема забезпечує насичений звук 70 Вт для насолоди будь-яким контентом – від класичних компакт-дисків до найновіших списків відтворення. Гучномовці з фазоінвертором доповнюють звучання насиченими низькими тонами.

Переглянути всі переваги

Більше потужності для музики

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

Максимальна вихідна потужність: 70 Вт

USB. Миттєво під’єднуйте пристрої для відтворення музики

2-смугові акустичні системи з фазоінвертором. Повні, потужні низькі частоти

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Плюси

Jakość dźwięku

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTB2570 Mikrowieża

Дата використання 2019-10-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTB2570 Mikrowieża

Дата використання 2019-10-10

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