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Більше не доступний
Більше потужності для музики
Наново відкрийте для себе улюблені альбоми. Ця вишукана мікросистема забезпечує насичений звук 70 Вт для насолоди будь-яким контентом – від класичних компакт-дисків до найновіших списків відтворення. Гучномовці з фазоінвертором доповнюють звучання насиченими низькими тонами.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
BonSky
10/10/2020
Polska
Bardzo dobra jakość dźwięku
Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.
Плюси
Jakość dźwięku
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTB2570 Mikrowieża
Дата використання 2019-10-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTB2570 Mikrowieża
Дата використання 2019-10-10