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Більше не доступний

Музична мікросистема

BTM2460/12

4.3

| (4) Відгуки

Стереозвук HiFi, який пасує Вашій домівці

Під’єднуйте одночасно до двох пристроїв Bluetooth або використовуйте пряме з’єднання USB Direct; персоналізуйте звук за допомогою функції регулювання цифрового звуку. Під’єднуйте будь-який пристрій із музикою за допомогою аудіовходу, щоб надати музиці нової сили. Універсальна тонка, компактна конструкцію з можливістю монтування на стіні.

Переглянути всі переваги

Стереозвук HiFi, який пасує Вашій домівці

  • Bluetooth®

  • із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ

Потокова передача музики через Bluetooth® у режимі спарення кількох пристроїв

Потокова передача музики через Bluetooth® у режимі спарення кількох пристроїв

У світі звукових систем все частіше використовується бездротова передача музики через Bluetooth®, проте більшість систем, сумісних із технологією Bluetooth®, дозволяють під’єднати лише один пристрій за раз. Завдяки режиму мультиспарення можна з’єднати в пару до трьох пристроїв і миттєво перемикати між ними.

Компактна конструкція, яка підійде для будь-якого місця і стилю життя

Компактна конструкція, яка підійде для будь-якого місця і стилю життя. Компактний виріб підійде для будь-якої кімнати завдяки елегантному вигляду та розміру.

Аудіовхід для портативного відтворення музики

Аудіовхід для портативного відтворення музики

Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

4

Відгуки

4
3
1

22/12/2017

Polska

Polska

Godna polecenia

Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2460 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2460 Mikrowieża

24/04/2016

Polska

Polska

Перевірений покупець

Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń

Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2460 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2460 Mikrowieża

13/01/2018

Slovenija

Slovenija

Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.

Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2460 Mikro glasbeni sistem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2460 Mikro glasbeni sistem

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