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Philips Saeco Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

Більше не доступний

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Philips SaecoЗасіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

CA6700/00

Philips Saeco Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

Більше не доступний

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Інструкції і документація

List of Ingredients Philips Espresso machine descaler - English (US)

  • PDF файл, 365.6 kB
  • 13 March 2026

Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler

  • PDF файл, 735.1 kB
  • 13 March 2026

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