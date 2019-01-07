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Більше не доступний
SM8780/00
SM6685/00
EP0820/00
SM6480/00
SM6585/00
EP1223/00
EP2224/40
EP4343/70
EP5447/90
EP2223/40
1 цикл видалення накипу
250 мл
зменшує вапняний наліт
Регулярне обслуговування вашої еспресо кавомашини забезпечує найкращий смак та аромат кави з вашої кавомашини Saeco
Засіб для видалення накипу видаляє накип у циклі води, що може поглинати тепло з бойлера, знижуючи температуру кави.
Ексклюзивна формула засобу для видалення накипу Philips Saeco забезпечує ретельне очищення від накипу, не пошкоджуючи делікатні деталі всередині вашого пристрою.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
dobs
07/01/2019
Україна
Хорошо чистит
Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини