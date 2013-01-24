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    Philips Saeco

    Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

    CA6700/00
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Saeco
    • Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини
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      Philips Saeco Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

      CA6700/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини

      Регулярне видалення накипу з еспрессо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини дає змогу видаляти накип та запобігати корозії, захищати пристрій і подовжувати строк його служби. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

      Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини

      Регулярне видалення накипу з еспрессо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини дає змогу видаляти накип та запобігати корозії, захищати пристрій і подовжувати строк його служби. Переглянути усі переваги

      Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини

      Регулярне видалення накипу з еспрессо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини дає змогу видаляти накип та запобігати корозії, захищати пристрій і подовжувати строк його служби. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

      Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини

      Регулярне видалення накипу з еспрессо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини дає змогу видаляти накип та запобігати корозії, захищати пристрій і подовжувати строк його служби. Переглянути усі переваги

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        Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини

        Продовжує термін служби кавомашини

        • 1 цикл видалення накипу
        • 250 ml
        • reduces limescale

        Смак кави із часом такий самий, як у першій чашці

        Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспрессо кавомашини Saeco

        Забезпечує відповідну температуру кави для кращого смаку

        Засіб для видалення накипу видаляє накип у циклі води, що може поглинати тепло з бойлера, знижуючи температуру кави.

        Ексклюзивна формула для безпечного та лагідного видалення накипу

        Ексклюзивна формула засобу для видалення накипу з еспрессо кавомашини Philips Saeco забезпечує ретельне видалення накипу без пошкодження елементів пристрою, які вимагають обережного поводження.

        Захищає систему під накопичення накипу

        Накип – невід’ємна складова води, яка використовується для роботи кавомашини. Цей спеціальний засіб для видалення накипу захищає пристрій від накопичення накипу, адже він негативно впливає на роботу кавомашини і смак напою. Засіб надзвичайно ефективний, безпечний і простий у використанні.

        Ідеальне видалення накипу для подовження терміну служби кавомашини

        Засіб для видалення накипу Philips Saeco прочищає всі водяні контури еспрессо кавомашини

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Німеччина
          У комплекті
          1 пляшка ємністю 250 мл для одного циклу видалення накипу

        • Packaging

          Quantity
          1 bottle of 250 ml

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