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  • Ідеальний захист для вашої еспресо кавомашини
  • Ідеальний захист для вашої еспресо кавомашини
  • Ідеальний захист для вашої еспресо кавомашини

Більше не доступний

Philips SaecoЗасіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

CA6700/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Ідеальний захист для вашої еспресо кавомашини
Регулярне видалення накипу з вашої еспресо кавомашини необхідне для забезпечення її найкращої роботи. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини усуває накип і запобігає корозії, захищаючи ваш пристрій та подовжуючи термін його служби.
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Подовжує термін служби вашої кавомашини

Ідеальний захист для вашої еспресо кавомашини

  • 1 цикл видалення накипу

  • 250 мл

  • зменшує вапняний наліт

Зберігає смак кави з часом таким, як у першій чашці

Регулярне обслуговування вашої еспресо кавомашини забезпечує найкращий смак та аромат кави з вашої кавомашини Saeco

Забезпечує відповідну температуру кави для кращого смаку

Засіб для видалення накипу видаляє накип у циклі води, що може поглинати тепло з бойлера, знижуючи температуру кави.

Ексклюзивна формула для безпечного та м'якого видалення накипу

Ексклюзивна формула засобу для видалення накипу Philips Saeco забезпечує ретельне очищення від накипу, не пошкоджуючи делікатні деталі всередині вашого пристрою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

07/01/2019

Україна

Україна

Хорошо чистит

Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

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