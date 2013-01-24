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Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини
Регулярне видалення накипу з еспрессо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини дає змогу видаляти накип та запобігати корозії, захищати пристрій і подовжувати строк його служби. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини
Регулярне видалення накипу з еспрессо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини дає змогу видаляти накип та запобігати корозії, захищати пристрій і подовжувати строк його служби. Переглянути усі переваги
Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини
Регулярне видалення накипу з еспрессо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини дає змогу видаляти накип та запобігати корозії, захищати пристрій і подовжувати строк його служби. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини
Регулярне видалення накипу з еспрессо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини дає змогу видаляти накип та запобігати корозії, захищати пристрій і подовжувати строк його служби. Переглянути усі переваги
Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини
Ціна магазину Philips
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Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспрессо кавомашини Saeco
Засіб для видалення накипу видаляє накип у циклі води, що може поглинати тепло з бойлера, знижуючи температуру кави.
Ексклюзивна формула засобу для видалення накипу з еспрессо кавомашини Philips Saeco забезпечує ретельне видалення накипу без пошкодження елементів пристрою, які вимагають обережного поводження.
Накип – невід’ємна складова води, яка використовується для роботи кавомашини. Цей спеціальний засіб для видалення накипу захищає пристрій від накопичення накипу, адже він негативно впливає на роботу кавомашини і смак напою. Засіб надзвичайно ефективний, безпечний і простий у використанні.
Засіб для видалення накипу Philips Saeco прочищає всі водяні контури еспрессо кавомашини
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