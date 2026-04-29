КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Saeco Таблетки для видалення кавової олії

Більше не доступний

Підтримка

SaecoТаблетки для видалення кавової олії

CA6704/60

Saeco Таблетки для видалення кавової олії

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)

  • PDF файл, 151.4 kB
  • 13 March 2026

Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин.

  • PDF файл
  • 26 July 2026

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти