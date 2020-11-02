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Більше не доступний
CA6704/60
SM8780/00
SM6685/00
EP0820/00
SM6480/00
SM6585/00
EP1223/00
EP2224/40
EP4343/70
EP5447/90
EP2223/40
для еспрессо кавомашин Saeco
на 6 використань
Продовження терміну служби кавомашини
використовувати щомісяця
Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу видаляти всі залишки кавової олії, підтримуючи ефективність роботи вашої еспресо кавомашини для отримання найкращих результатів.
Подовжте термін служби своєї кавомашини, щоб скористатися максимальним потенціалом цього пристрою. Щоб зберегти ідеальну ефективність кавомашини, чистіть її щомісяця або через кожні 500 чашок кави
Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспресо кавомашини Saeco.
3.5
з 5
18
Відгуки
Asia 1
02/11/2020
Polska
Łatwa obsługa,pyszna kawa.
Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10
kristofero
28/03/2020
Polska
Перевірений покупець
Tabletki odtłuszczające CA6704/60
Tabletki dobrze odtłuszczają blok,Jestem zadowolony:)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Linda555
23/03/2020
Polska
Super ekspres, pyszna kawa
Polecam, ekspres łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny,a kawa pyszna. System lattego rewelacyjnie spienia mleko no i Przede wszystkim nie ma problemu z czyszczeniem rurek czy wężyków.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10