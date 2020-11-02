КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Справжнє італійське еспрессо
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Справжнє італійське еспрессо
  • Справжнє італійське еспрессо
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Справжнє італійське еспрессо

Більше не доступний

SaecoТаблетки для видалення кавової олії

CA6704/60

3.5
| (18) Відгуки
Справжнє італійське еспрессо
Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин.
Переглянути всі переваги
Сумісні продукти
Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Повністю автоматична еспресо кавомашина

SM8780/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Автоматична кавомашина

SM6685/00

Еспресо кавомашина Philips

Еспресо кавомашина Philips
Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

EP0820/00

GranAroma

GranAroma
Автоматична кавомашина

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Автоматична кавомашина

SM6585/00

Серія 1200

Серія 1200
Автоматична кавомашина

EP1223/00

Серія 2200

Серія 2200
Автоматична кавомашина

EP2224/40

Philips серії 4300

Philips серії 4300
Автоматична кавомашина

EP4343/70

Philips серія 5400

Philips серія 5400
Автоматична кавомашина

EP5447/90

Серія 2200

Серія 2200
Повністю автоматичні еспресо кавомашини

EP2223/40

Збереження блока заварювання Saeco в чистоті

Справжнє італійське еспрессо

  • для еспрессо кавомашин Saeco

  • на 6 використань

  • Продовження терміну служби кавомашини

  • використовувати щомісяця

Захищає еспресо кавомашини від забивання залишками кави

Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу видаляти всі залишки кавової олії, підтримуючи ефективність роботи вашої еспресо кавомашини для отримання найкращих результатів.

Регулярне очищення подовжує термін служби еспресо кавомашини

Подовжте термін служби своєї кавомашини, щоб скористатися максимальним потенціалом цього пристрою. Щоб зберегти ідеальну ефективність кавомашини, чистіть її щомісяця або через кожні 500 чашок кави

Смак кави, збережений у часі

Смак кави, збережений у часі

Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспресо кавомашини Saeco.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.5

з 5

18

Відгуки

4
3

02/11/2020

Polska

Polska

Łatwa obsługa,pyszna kawa.

Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10

28/03/2020

Polska

Polska

Перевірений покупець

Tabletki odtłuszczające CA6704/60

Tabletki dobrze odtłuszczają blok,Jestem zadowolony:)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10

23/03/2020

Polska

Polska

Super ekspres, pyszna kawa

Polecam, ekspres łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny,a kawa pyszna. System lattego rewelacyjnie spienia mleko no i Przede wszystkim nie ma problemu z czyszczeniem rurek czy wężyków.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.