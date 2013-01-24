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Saeco

Таблетки для видалення кавової олії

CA6704/60
Saeco
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Загальна оцінка / 5
Saeco
  • Справжнє італійське еспрессо Справжнє італійське еспрессо Справжнє італійське еспрессо
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    Saeco Таблетки для видалення кавової олії

    CA6704/60
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Справжнє італійське еспрессо

    Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Saeco Таблетки для видалення кавової олії

    Справжнє італійське еспрессо

    Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин. Переглянути усі переваги

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    Де можна знайти номер моделі?

      Справжнє італійське еспрессо

      Збереження блока заварювання Saeco в чистоті

      • для еспрессо кавомашин Saeco
      • на 6 використань
      • Продовження терміну служби кавомашини
      • використовувати щомісяця
      Смак кави, збережений у часі

      Смак кави, збережений у часі

      Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспрессо кавомашини Saeco.

      Захищає еспрессо кавомашини від забивання залишками кави

      Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу видаляти всі залишки кавової олії, підтримуючи ефективність роботи Вашої еспрессо кавомашини для отримання найкращих результатів.

      Регулярне очищення подовжує термін служби еспрессо кавомашини

      Подовжте термін служби своєї кавомашини, щоб скористатися максимальним потенціалом цього пристрою. Щоб зберегти ідеальну ефективність кавомашини, чистіть її щомісяця або через кожні 500 чашок кави

      Основні технічні характеристики

      • Кількість

        6 таблеток по 1,6 г

      • Вага виробу

        0,1  кг

      Технічні характеристики

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        0,1  кг
        Кількість
        6 таблеток по 1,6 г

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