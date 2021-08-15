Інші елементи комплектації
- Ручка Sonicare ProtectiveClean 4300
- Насадка-щітка Optimal White (W2)
- Стандартний зарядний пристрій
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Біліші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Біліші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги
Біліші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Біліші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги
Звукова електрична зубна щітка
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Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.
Якщо тиснути надто сильно, можна пошкодити зуби і ясна. Щоб запобігти цьому, зубна щітка Philips Sonicare ProtectiveClean подає легкий пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.
Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.
Потрібна електрична зубна щітка з таймером? Наш QuadPacer дозволяє чистити кожну ділянку ротової порожнини протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.
Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.
Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Технологія інтелектуальних датчиків
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