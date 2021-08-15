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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

    Звукова електрична зубна щітка

    HX6807/24
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Біліші зуби. У лагідний спосіб. Біліші зуби. У лагідний спосіб. Біліші зуби. У лагідний спосіб.
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      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Звукова електрична зубна щітка

      HX6807/24
      Загальна оцінка / 5

      Біліші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Звукова електрична зубна щітка

      Біліші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

      Біліші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Звукова електрична зубна щітка

      Біліші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

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        ProtectiveClean 4300

        ProtectiveClean 4300

        Звукова електрична зубна щітка

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        Біліші зуби. У лагідний спосіб.

        Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

        • Вбудований датчик тиску
        • 1 режим чищення
        • Функція BrushSync
        Відбілювання зубів лише за один тиждень

        Відбілювання зубів лише за один тиждень

        Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

        Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно

        Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно

        Якщо тиснути надто сильно, можна пошкодити зуби і ясна. Щоб запобігти цьому, зубна щітка Philips Sonicare ProtectiveClean подає легкий пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

        Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

        Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

        Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

        Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

        Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

        Заохочення до ретельного чищення

        Заохочення до ретельного чищення

        Потрібна електрична зубна щітка з таймером? Наш QuadPacer дозволяє чистити кожну ділянку ротової порожнини протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

        З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

        З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

        Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

        Проста стартова програма для щоденного догляду від Philips Sonicare

        Проста стартова програма для щоденного догляду від Philips Sonicare

        Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Напруга
          110–220 В

        • Технічні характеристики

          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          До 2 тижнів
          Батарея
          Можна заряджати
          Тип батареї
          Літій-іонна

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Білий і м’ятний

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки гарантії

        • Простота у користуванні

          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Індикатор батареї
          Індикатор показує стан батареї
          Сумісність ручки щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Час чищення
          До 2 тижнів

        • Елементи в комплекті

          Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
          1
          Насадки для щітки
          1 W2 Optimal White
          Ручка
          1 ProtectiveClean

        • Ефективність чищення

          Швидкість
          До 62 000 рухів щітки/хв.
          Переваги для здоров’я
          • Покращення стану ясен лише за два тижні
          • Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин
          Таймер
          QuadPacer та SmarTimer
          Реакція на надмірний тиск
          Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          2 рівні інтенсивності
          • Низький
          • Високий

        • Технологія інтелектуальних датчиків

          Нагадування про заміну BrushSync
          • Завжди відомо,
          • коли потрібно заміняти насадки для щітки
          Датчик тиску
          Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Ручка Sonicare ProtectiveClean 4300
        • Насадка-щітка Optimal White (W2)
        • Стандартний зарядний пристрій

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              • Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

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