КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем
  • Потужність і багатофункціональність зі стилем

Серія 1000Підлогові вентилятори

CX1220/00

5
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Потужність і багатофункціональність зі стилем
Насолоджуйтесь потужним і тихим охолодженням із 3 швидкостями, можливістю обертання та зручним таймером. Пристрій створено для гарантії якості та стабільності, тож він забезпечує тривалий комфорт день за днем.
Переглянути всі переваги

Потужність і багатофункціональність зі стилем

  • Повітряний потік 3330 м3/год

  • Тиха робота за 38 дБ(A)

  • Повертання й коливання

  • Діаметр головки 45 см

Широкий діапазон для максимального охолодження

Широкий діапазон для максимального охолодження

Насолоджуйтесь потужним і тихим охолодженням із 3 швидкостями, можливістю обертання та зручним таймером. Пристрій створено для гарантії якості та стабільності, тож він забезпечує тривалий комфорт день за днем.

Достатній повітряний потік для миттєвого комфорту

Достатній повітряний потік для миттєвого комфорту

Завдяки потужності охолодження 3330 м³/год цей вентилятор швидко циркулює повітря, усуваючи застій, забезпечуючи свіжий, комфортний потік повітря, який досягає кожного куточка вашого приміщення.

Тихе охолодження на найнижчій швидкості

Тихе охолодження на найнижчій швидкості

Цей вентилятор, розроблений для тихого оточення, працює з рівнем шуму 38 дБ, що еквівалентно звуку легкого дощу. Він ідеально підходить для роботи, читання або сну, створюючи спокійну й безтурботну атмосферу.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

29/07/2025

България

България

Вентилаторът работи безотказно!

Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

29/06/2025

България

България

Препоръчвам

Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.

Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

24/06/2025

България

България

Много добра работа ми върши

Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.

Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.