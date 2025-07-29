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Розширена гарантія 3 роки
Повітряний потік 3330 м3/год
Тиха робота за 38 дБ(A)
Повертання й коливання
Діаметр головки 45 см
Насолоджуйтесь потужним і тихим охолодженням із 3 швидкостями, можливістю обертання та зручним таймером. Пристрій створено для гарантії якості та стабільності, тож він забезпечує тривалий комфорт день за днем.
Завдяки потужності охолодження 3330 м³/год цей вентилятор швидко циркулює повітря, усуваючи застій, забезпечуючи свіжий, комфортний потік повітря, який досягає кожного куточка вашого приміщення.
Цей вентилятор, розроблений для тихого оточення, працює з рівнем шуму 38 дБ, що еквівалентно звуку легкого дощу. Він ідеально підходить для роботи, читання або сну, створюючи спокійну й безтурботну атмосферу.
5.0
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Lollypop567
29/07/2025
България
Частина акції
Вентилаторът работи безотказно!
Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Мачъците 2
29/06/2025
България
Частина акції
Препоръчвам
Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.
Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Пепито
24/06/2025
България
Частина акції
Много добра работа ми върши
Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.
Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Цей відгук про Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка