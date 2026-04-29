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CX1220/00

Серія 1000 Підлогові вентилятори

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Інструкції і документація

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF файл, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Насолоджуйтесь потужним і тихим охолодженням із 3 швидкостями, можливістю обертання та зручним таймером. Пристрій створено для гарантії якості та стабільності, тож він забезпечує тривалий комфорт день за днем.

  • PDF файл
  • 24 July 2026

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