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CX1220/00
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Насолоджуйтесь потужним і тихим охолодженням із 3 швидкостями, можливістю обертання та зручним таймером. Пристрій створено для гарантії якості та стабільності, тож він забезпечує тривалий комфорт день за днем.
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