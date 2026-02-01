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DS1150 docking speaker
Більше не доступний
DS1150/11
У разі під’єднання ця док-станція автоматично синхронізує годинник із iPod/iPhone.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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