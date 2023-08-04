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    • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
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      Серія 2300 Повністю автоматична еспресо кавомашина

      EP2330

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      Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах

      Один дотик, і ви насолоджуєтеся чотирма напоями з ідеальною пінкою, ароматом і температурою. Система LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою, її легко налаштувати та можна очистити всього за 10 секунд*.

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      Серія 2300 Повністю автоматична еспресо кавомашина

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      цей продукт
      Серія 2300
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      Серія 2300

      Повністю автоматична еспресо кавомашина

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      Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

      • 4 види напоїв
      • LatteGo
      • Матовий чорний
      Один дотик, і ви насолоджуєтеся чотирма напоями

      Один дотик, і ви насолоджуєтеся чотирма напоями

      Насолоджуйтеся чотирма популярними видами кави: від класичного еспресо, звичайної чорної кави до капучино з ідеальними пінкою, ароматом і температурою. Також доступна гаряча вода для чаю.

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: 2 частини, без трубок

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: 2 частини, без трубок

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: вона складається з двох частин і не має трубок. Її можна промити за 10 секунд під краном або в посудомийній машині. Компанія Philips не пропонує функцію автоматичного очищення, оскільки це потребує додаткового чищення.

      Прості інструкції та натхнення з додатком HomeID

      Прості інструкції та натхнення з додатком HomeID

      Дізнайтеся все про свою повністю автоматичну еспресо кавомашину й відкрийте світ безмежного натхнення в додатку HomeID, щоб готувати напої, як у кав’ярні.

      До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

      Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок** без потреби видаляти з пристрою накип.

      На 40% тихіше приготування кави із SilentBrew – смак незмінно на висоті

      На 40% тихіше приготування кави із SilentBrew – смак незмінно на висоті

      Наша запатентована технологія SilentBrew знижує рівень шуму, щоб ви могли більше насолоджуватися процесом приготування ароматної кави. Завдяки звукоізоляції та безшумному помелу наші кавомашини працюють на 40% тихіше, ніж попередні моделі, і мають сертифікат Quiet Mark. 

      Легкий вибір кави та налаштування

      Легкий вибір кави та налаштування

      Легко обирайте улюблені напої завдяки сучасному сенсорному дисплею з кольоровими піктограмами. Приготуйте каву, яку ви любите, за допомогою меню My Coffee Choice: виберіть бажану міцність, об’єм напою і шар молочної пінки на свій смак.

      Шовковисто м’яка молочна пінка з LatteGo для різних видів молока

      Шовковисто м’яка молочна пінка з LatteGo для різних видів молока

      Одним натисканням кнопки LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто м’якою молочною пінкою завдяки потужній технології піноутворення в циклонній камері — навіть із можливістю додавати ваші улюблені рослинні замінники молока.

      Насичений аромат завдяки нашій міцній керамічній кавомолці

      Насичений аромат завдяки нашій міцній керамічній кавомолці

      Розкрийте смак кави з допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Надійну керамічну кавомолку можна налаштувати у 12 кроків, щоб отримати дрібний порошок чи суміш грубого помелу.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Розроблено у
        Італія
        Виготовлено у
        Виготовлено в Румунії або Китаї, перевірте країну-виробника на пристрої або на упаковці.

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        3
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Налаштування помелу
        12
        Система попереднього заварювання
        Так
        Налаштування температури
        3

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо, кава, капучино, гаряча вода
        • Кава
        • Капучино
        • Гаряча вода
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Безшумне приготування
        Так
        Ущільнювач для збереження аромату
        Так
        Знімна група заварювання
        Так
        Видалення накипу за вказівками
        Так
        AquaClean
        Так

      • Аксесуари

        Входить в комплект
        • Мірна ложка, перевірка жорсткості води за допомогою смужки, фільтр AquaClean, трубка для жиру, кришка для зберігання LatteGo
        • Перевірка жорсткості води за допомогою смужки
        • Фільтр AquaClean
        • Трубка для жиру
        • Кришка для зберігання LatteGo

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        100 см
        Напруга
        230 В
        Частота
        50 Гц
        Ємність молочника
        0,26 л
        Ємність контейнера для відходів
        12 порції
        Ємність резервуара для води
        1,8 л
        Вага виробу
        8 кг
        Місткість ємності для кавових зерен
        275 г
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Фронтальний доступ
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Тиск помпи
        15 бар
        Колір та покриття
        Матовий чорний і хром
        Розміри виробу
        246 x 371 x 433 мм
        Споживання електроенергії під час заварювання
        1500 Вт

      • Загальні технічні характеристики

        Регульована висота носика
        85–145 мм
        Молочне рішення
        LatteGo
        Деталі можна мити в посудомийній машині
        • Лоток для крапель
        • LatteGO
        Легке чищення та технічне обслуговування
        Сумісність із фільтрами AquaClean
        Інтерфейс користувача
        Кольоровий сенсорний дисплей

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Екологічність

        Екорежим
        Так
        Маркування енергоспоживання
        Клас A

      Badge-D2C

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      • Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із провідними повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2023 р.).
      • * З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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