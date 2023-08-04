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EP2330
Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
Один дотик, і ви насолоджуєтеся чотирма напоями з ідеальною пінкою, ароматом і температурою. Система LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою, її легко налаштувати та можна очистити всього за 10 секунд*.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повністю автоматична еспресо кавомашина
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Насолоджуйтеся чотирма популярними видами кави: від класичного еспресо, звичайної чорної кави до капучино з ідеальними пінкою, ароматом і температурою. Також доступна гаряча вода для чаю.
Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: вона складається з двох частин і не має трубок. Її можна промити за 10 секунд під краном або в посудомийній машині. Компанія Philips не пропонує функцію автоматичного очищення, оскільки це потребує додаткового чищення.
Дізнайтеся все про свою повністю автоматичну еспресо кавомашину й відкрийте світ безмежного натхнення в додатку HomeID, щоб готувати напої, як у кав’ярні.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок** без потреби видаляти з пристрою накип.
Наша запатентована технологія SilentBrew знижує рівень шуму, щоб ви могли більше насолоджуватися процесом приготування ароматної кави. Завдяки звукоізоляції та безшумному помелу наші кавомашини працюють на 40% тихіше, ніж попередні моделі, і мають сертифікат Quiet Mark.
Легко обирайте улюблені напої завдяки сучасному сенсорному дисплею з кольоровими піктограмами. Приготуйте каву, яку ви любите, за допомогою меню My Coffee Choice: виберіть бажану міцність, об’єм напою і шар молочної пінки на свій смак.
Одним натисканням кнопки LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто м’якою молочною пінкою завдяки потужній технології піноутворення в циклонній камері — навіть із можливістю додавати ваші улюблені рослинні замінники молока.
Розкрийте смак кави з допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Надійну керамічну кавомолку можна налаштувати у 12 кроків, щоб отримати дрібний порошок чи суміш грубого помелу.
Країна походження
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Аксесуари
Технічні характеристики
Загальні технічні характеристики
Обслуговування
Екологічність
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