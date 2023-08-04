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      EP2339/40

      EP2339/40

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      EP2339/40

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      EP2339/40
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      EP2339/40

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      Один дотик, і ви насолоджуєтеся чотирма напоями

      Один дотик, і ви насолоджуєтеся чотирма напоями

      Насолоджуйтеся чотирма популярними видами кави: від класичного еспресо, звичайної чорної кави до капучино з ідеальними пінкою, ароматом і температурою. Також доступна гаряча вода для чаю.

      Легкий вибір кави та налаштування

      Легкий вибір кави та налаштування

      Легко обирайте улюблені напої завдяки сучасному сенсорному дисплею з кольоровими піктограмами. Приготуйте каву, яку ви любите, за допомогою меню My Coffee Choice: виберіть бажану міцність, об’єм напою і шар молочної пінки на свій смак.

      Шовковисто м’яка молочна пінка з LatteGo для різних видів молока

      Шовковисто м’яка молочна пінка з LatteGo для різних видів молока

      Одним натисканням кнопки LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто м’якою молочною пінкою завдяки потужній технології піноутворення в циклонній камері — навіть із можливістю додавати ваші улюблені рослинні замінники молока.

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: 2 частини, без трубок

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: 2 частини, без трубок

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: вона складається з двох частин і не має трубок. Її можна промити за 10 секунд під краном або в посудомийній машині. Компанія Philips не пропонує функцію автоматичного очищення, оскільки це потребує додаткового чищення.

      На 40% тихіше приготування кави із SilentBrew – смак незмінно на висоті

      На 40% тихіше приготування кави із SilentBrew – смак незмінно на висоті

      Наша запатентована технологія SilentBrew знижує рівень шуму, щоб ви могли більше насолоджуватися процесом приготування ароматної кави. Завдяки звукоізоляції та безшумному помелу наші кавомашини працюють на 40% тихіше, ніж попередні моделі, і мають сертифікат Quiet Mark. 

      Насичений аромат завдяки нашій міцній керамічній кавомолці

      Насичений аромат завдяки нашій міцній керамічній кавомолці

      Розкрийте смак кави за допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Надійну керамічну кавомолку можна налаштувати у 12 кроків, щоб отримати дрібний порошок чи суміш грубого помелу.

      Прості інструкції та натхнення з додатком HomeID

      Прості інструкції та натхнення з додатком HomeID

      Дізнайтеся все про свою повністю автоматичну еспресо кавомашину й відкрийте світ безмежного натхнення в додатку HomeID, щоб готувати напої, як у кав’ярні.

      До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

      Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок** без потреби видаляти з пристрою накип.

      Технічні характеристики

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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