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EP2339/40
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
EP2339/40
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Насолоджуйтеся чотирма популярними видами кави: від класичного еспресо, звичайної чорної кави до капучино з ідеальними пінкою, ароматом і температурою. Також доступна гаряча вода для чаю.
Легко обирайте улюблені напої завдяки сучасному сенсорному дисплею з кольоровими піктограмами. Приготуйте каву, яку ви любите, за допомогою меню My Coffee Choice: виберіть бажану міцність, об’єм напою і шар молочної пінки на свій смак.
Одним натисканням кнопки LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто м’якою молочною пінкою завдяки потужній технології піноутворення в циклонній камері — навіть із можливістю додавати ваші улюблені рослинні замінники молока.
Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: вона складається з двох частин і не має трубок. Її можна промити за 10 секунд під краном або в посудомийній машині. Компанія Philips не пропонує функцію автоматичного очищення, оскільки це потребує додаткового чищення.
Наша запатентована технологія SilentBrew знижує рівень шуму, щоб ви могли більше насолоджуватися процесом приготування ароматної кави. Завдяки звукоізоляції та безшумному помелу наші кавомашини працюють на 40% тихіше, ніж попередні моделі, і мають сертифікат Quiet Mark.
Розкрийте смак кави за допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Надійну керамічну кавомолку можна налаштувати у 12 кроків, щоб отримати дрібний порошок чи суміш грубого помелу.
Дізнайтеся все про свою повністю автоматичну еспресо кавомашину й відкрийте світ безмежного натхнення в додатку HomeID, щоб готувати напої, як у кав’ярні.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок** без потреби видаляти з пристрою накип.
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