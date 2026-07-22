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  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
  • Смакує як у кав’ярні — у затишку дому

Новинка

Café Aromis серії 8000Повністю автоматична кавомашина Philips

EP8757/12

5
| (22) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
Насолоджуйтесь удома кавою, як у кав’ярні, з Philips Café Aromis. Готуйте понад 50 видів напоїв, від еспресо до холодної кави, приготованих із більшою кількістю зерен* для смаку як у кав’ярні. Створюйте оксамитову гарячу або холодну пінку за допомогою системи обробки молока LatteGo Pro й очищайте її за 10 секунд під проточною водою.
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Улюблена вами міцність — від еспресо до холодної кави

Смакує як у кав’ярні — у затишку дому

  • Смак як у кав’ярні з технологією BrewExtract

  • Оксамитова молочна пінка з LatteGo Pro

  • 50+ гарячих і холодних напоїв на будь-який настрій

  • Прибирання без жодних проблем

  • Простий у користуванні інтуїтивний дисплей

Більше зерен, більше смаку

Більше зерен, більше смаку

Хочете знати секрет міцності як у кав’ярні? Наша технологія BrewExtract дозує та пресує більше зерен* у кожній порції, щоб ваша еспресо кавомашина могла створити той неповторний смак як у кав'ярні. Хочете приготувати ідеальну каву? Налаштуйте свою порцію напою, використовуючи один із 7 рівнів міцності.

Шовковиста молочна піна для всіх ваших улюблених кавових напоїв

Шовковиста молочна піна для всіх ваших улюблених кавових напоїв

Смак як у кав’ярні означає також оксамитову молочну пінку, як у гарячому, так і в холодному напої. Саме тут стане в нагоді LatteGo Pro. Від капучино до айс лате — наша система обробки молока забезпечує смак як у кав’ярні з молока чи рослинних замінників. Її можна мити в посудомийній машині, а відсутність трубок означає, що її можна очистити менш ніж за 10 секунд під проточною водою. Спробуйте пінку нового покоління з LatteGo Pro: інноваційний піноутворювач у наших кавомашинах.

50+ гарячих і холодних напоїв на будь-який настрій

50+ гарячих і холодних напоїв на будь-який настрій

Спробуйте створити понад 50 видів гарячих і холодних кавових напоїв — від насиченого еспресо до освіжаючої холодної кави. Ця кавоварка, яка готує гарячу й холодну каву, є ідеальним рішенням для всієї родини й кавоманів, які прагнуть удома різноманітності як у кав’ярні.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

22

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

22/07/2026

Polska

Polska

Długo szukałam ekspresu, który będzie jednocześnie stylowy, kompaktowy i funkcjonalny, i w końcu go znalazłam. Już od pierwszej kawy poczułam się jak w profesjonalnej kawiarni, nie wychodząc z domu. Obsługa jest niezwykle prosta i intuicyjna, a przygotowanie idealnej kawy wymaga jedynie jednego kliknięcia. Urządzenie doskonale radzi sobie zarówno z klasycznym espresso, jak i kawami mlecznymi czy orzeźwiającymi wariantami mrożonymi. Dodatkowym plusem jest łatwe czyszczenie oraz nowoczesna aplikacja, która sprawia, że korzystanie z ekspresu staje się jeszcze wygodniejsze.

Плюси

same

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Date of Use 2026-07-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Date of Use 2026-07-05

21/07/2026

Polska

Polska

Idealna kawa codziennie

Właśnie takiego ekspresu jak ten szukałam od dawna. Świetnie wygląda, ma duży wybór kaw zarówno na ciepło jak i na zimno (co jest genialnym rozwiązaniem w upały). Jego obsługa jest totalnie intuicyjna i wygodna, dzięki dużemu, dotykowemu wyświetlaczowi - wybieram kawę, naciskam przycisk i dalej ekspres wszystko robi sam. Jestem fanką mlecznych kaw, a tutaj mleko wychodzi idealnie spienione i kremowe. Ekspres bardzo łatwo się czyści, nie ma żadnych zbędnych zakamarków i po prostu pasuje do mnie.

Плюси

Ten ekspres ma same mocne strony

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Date of Use 2026-07-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Date of Use 2026-07-05

19/07/2026

Polska

Polska

Świetny ekspres

To ekspres którego od dawna szukałam. Ogromny wybór kaw zarówno na ciepło jak i na zimno. Te na zimno idealne na upały. Bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze. Duży, dotykowy ekran który prowadzi krok po kroku w przygotowaniu kawy. Pianka wychodzi idealnie kremowa. Uwielbiam tez za szybkie czyszczenie. Polecam każdemu kto lubi naprawdę dobrą kawę.

Плюси

Łatwe czyszczenie, Prosta obsługa

Мінуси

Nie znalazłam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Date of Use 2026-07-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Date of Use 2026-07-05

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      Примітки

      1. порівняно з іншими автоматичними еспресо кавомашинами Philips

      2. Порівняно з попередніми версіями еспресо кавомашин Philips

      3. З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.