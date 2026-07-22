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Новинка
Смак як у кав’ярні з технологією BrewExtract
Оксамитова молочна пінка з LatteGo Pro
50+ гарячих і холодних напоїв на будь-який настрій
Прибирання без жодних проблем
Простий у користуванні інтуїтивний дисплей
Хочете знати секрет міцності як у кав’ярні? Наша технологія BrewExtract дозує та пресує більше зерен* у кожній порції, щоб ваша еспресо кавомашина могла створити той неповторний смак як у кав'ярні. Хочете приготувати ідеальну каву? Налаштуйте свою порцію напою, використовуючи один із 7 рівнів міцності.
Смак як у кав’ярні означає також оксамитову молочну пінку, як у гарячому, так і в холодному напої. Саме тут стане в нагоді LatteGo Pro. Від капучино до айс лате — наша система обробки молока забезпечує смак як у кав’ярні з молока чи рослинних замінників. Її можна мити в посудомийній машині, а відсутність трубок означає, що її можна очистити менш ніж за 10 секунд під проточною водою. Спробуйте пінку нового покоління з LatteGo Pro: інноваційний піноутворювач у наших кавомашинах.
Спробуйте створити понад 50 видів гарячих і холодних кавових напоїв — від насиченого еспресо до освіжаючої холодної кави. Ця кавоварка, яка готує гарячу й холодну каву, є ідеальним рішенням для всієї родини й кавоманів, які прагнуть удома різноманітності як у кав’ярні.
5.0
з 5
22
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Mario Las
22/07/2026
Polska
Długo szukałam ekspresu, który będzie jednocześnie stylowy, kompaktowy i funkcjonalny, i w końcu go znalazłam. Już od pierwszej kawy poczułam się jak w profesjonalnej kawiarni, nie wychodząc z domu. Obsługa jest niezwykle prosta i intuicyjna, a przygotowanie idealnej kawy wymaga jedynie jednego kliknięcia. Urządzenie doskonale radzi sobie zarówno z klasycznym espresso, jak i kawami mlecznymi czy orzeźwiającymi wariantami mrożonymi. Dodatkowym plusem jest łatwe czyszczenie oraz nowoczesna aplikacja, która sprawia, że korzystanie z ekspresu staje się jeszcze wygodniejsze.
Плюси
same
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Date of Use 2026-07-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Date of Use 2026-07-05
lifebyfive
21/07/2026
Polska
Частина акції
Idealna kawa codziennie
Właśnie takiego ekspresu jak ten szukałam od dawna. Świetnie wygląda, ma duży wybór kaw zarówno na ciepło jak i na zimno (co jest genialnym rozwiązaniem w upały). Jego obsługa jest totalnie intuicyjna i wygodna, dzięki dużemu, dotykowemu wyświetlaczowi - wybieram kawę, naciskam przycisk i dalej ekspres wszystko robi sam. Jestem fanką mlecznych kaw, a tutaj mleko wychodzi idealnie spienione i kremowe. Ekspres bardzo łatwo się czyści, nie ma żadnych zbędnych zakamarków i po prostu pasuje do mnie.
Плюси
Ten ekspres ma same mocne strony
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Date of Use 2026-07-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Date of Use 2026-07-05
ewelinabp
19/07/2026
Polska
Частина акції
Świetny ekspres
To ekspres którego od dawna szukałam. Ogromny wybór kaw zarówno na ciepło jak i na zimno. Te na zimno idealne na upały. Bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze. Duży, dotykowy ekran który prowadzi krok po kroku w przygotowaniu kawy. Pianka wychodzi idealnie kremowa. Uwielbiam tez za szybkie czyszczenie. Polecam każdemu kto lubi naprawdę dobrą kawę.
Плюси
Łatwe czyszczenie, Prosta obsługa
Мінуси
Nie znalazłam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Date of Use 2026-07-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/12 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Date of Use 2026-07-05
порівняно з іншими автоматичними еспресо кавомашинами Philips
Порівняно з попередніми версіями еспресо кавомашин Philips
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.