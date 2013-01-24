Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000
Запасний набір фільтрів сумісний із лінійками Philips SpeedPro Max, 7000 та 8000. Набір містить поролоновий фільтр, який можна мити, та внутрішній фільтр із рамкою, який потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000
Запасний набір фільтрів сумісний із лінійками Philips SpeedPro Max, 7000 та 8000. Набір містить поролоновий фільтр, який можна мити, та внутрішній фільтр із рамкою, який потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000
Запасний набір фільтрів сумісний із лінійками Philips SpeedPro Max, 7000 та 8000. Набір містить поролоновий фільтр, який можна мити, та внутрішній фільтр із рамкою, який потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000
Запасний набір фільтрів сумісний із лінійками Philips SpeedPro Max, 7000 та 8000. Набір містить поролоновий фільтр, який можна мити, та внутрішній фільтр із рамкою, який потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
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Загальні специфікації