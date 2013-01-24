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Запасний набір

FC5005/01
Загальна оцінка / 5
  • Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000 Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000 Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000
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    Запасний набір

    FC5005/01
    Загальна оцінка / 5

    Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000

    Запасний набір фільтрів сумісний із лінійками Philips SpeedPro Max, 7000 та 8000. Набір містить поролоновий фільтр, який можна мити, та внутрішній фільтр із рамкою, який потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

    Запасний набір

    Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000

    Запасний набір фільтрів сумісний із лінійками Philips SpeedPro Max, 7000 та 8000. Набір містить поролоновий фільтр, який можна мити, та внутрішній фільтр із рамкою, який потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

    Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000

    Запасний набір фільтрів сумісний із лінійками Philips SpeedPro Max, 7000 та 8000. Набір містить поролоновий фільтр, який можна мити, та внутрішній фільтр із рамкою, який потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

    Запасний набір

    Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000

    Запасний набір фільтрів сумісний із лінійками Philips SpeedPro Max, 7000 та 8000. Набір містить поролоновий фільтр, який можна мити, та внутрішній фільтр із рамкою, який потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

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      Фільтр для лінійок SpeedPro Max, 7000 та 8000

      Оригінальні замінні фільтри від Philips

      • 1 внутрішній фільтр із рамкою
      • 1 фільтр для двигуна, який можна мити
      Поролоновий фільтр, який можна мити, – для ефективного тривалого використання

      Поролоновий фільтр, який можна мити, – для ефективного тривалого використання

      Поролоновий фільтр можна легко мити під краном або у пральній машині для ефективного тривалого використання.

      Внутрішній фільтр із рамкою

      Внутрішній фільтр із рамкою

      Технічні характеристики

      • Містить

        Внутрішній фільтр із рамкою
        1x
        Поролоновий фільтр, який можна мити
        1x

      • Загальні специфікації

        Підходить для
        FC6802, FC6812-FC6814, FC6822, FC6823, FC6826, FC6827, XC7041-XC7043, FC6901-FC6904, FC6908, XC8043, XC8045, XC8047, XC8049, XC8147, XC8149

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