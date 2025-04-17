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  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил
  • Прибирає більше ніж пил

Philips Aqua PlusМийний бездротовий пилосос

XC8349/01

4.7
| (201) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Прибирає більше ніж пил
Мийний бездротовий пилосос Philips Aqua Plus має інноваційну мийну насадку для чищення за один прохід різного типу бруду – від пилу до липких плям – у будь-якому напрямку. А також він має насадку для сухого прибирання і функцію ручного пилососа для максимальної універсальності.
Переглянути всі переваги

Пилососьте і мийте за один раз у будь-якому напрямку

Прибирає більше ніж пил

  • Технологія PowerCyclone 10

  • 25,2 В, до 80 хв роботи***

  • 3-в-1: пилосос, система миття, ручний

  • Захоплює до 99,7% бруду****

Мийна насадка пилососить і миє одним рухом

Мийна насадка пилососить і миє одним рухом

Спеціально розроблена мийна насадка пилососить і миє, видаляючи пил, бруд і липкі плями у будь-якому напрямку.

Насадка з автоматичним регулюванням для підсилення ефективності

Насадка з автоматичним регулюванням для підсилення ефективності

Інноваційна мийна насадка рухається так, щоби весь потік повітря був направлений на той канал, у сторону якого прибираєте, вперед чи назад. Тому ви завжди спочатку пилососите, а потім миєте підлогу.​

Додайте миючий засіб для видалення 99% бактерій*

Додайте миючий засіб для видалення 99% бактерій*

Просто додайте улюблений засіб для миття підлоги або відповідний миючий засіб, щоб видалити до 99% бактерій* із твердої підлоги у домі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

201

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

17/04/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

мега зручний та досконалий

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

24/03/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Відгук про бездротовий пилосос Philips Aqua Plus X

Дуже задоволена цим бездротовим пилесосом. Це дуже зручний, потужний і дуже мобільний пилосос. Іноді навіть дивуюсь, як я без нього жила раніше :) Добре було б якби кожна господиня могла б мати його в своєму озброєнні :))

Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

02/12/2024

Україна

Україна

Відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01

В загалом дуже хороший пилосос, багато функціоналу, потужний і час роботи відповідаю. Геренеральне миюче прибирання ви ним не зробите, мийка тільки для оновлення чистоти. Компактний в машині прибирання без шнурів та блока взагалі вогонь, диванна насадка це щось

Плюси

Функціонал

Мінуси

Нічого

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

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      Примітки

      1. У портфоліо Philips.

      2. Протестовано за допомогою розробленого Philips тесту для прибирання бруду на основі IEC60312-1 у січні 2018 р., один рух вперед і назад.

      3. Дані про тривалість роботи та охоплення поверхні базуються на внутрішніх спостереженнях Philips.

      4. Протестовано за допомогою розробленого Philips тесту для прибирання грубого бруду на основі IEC60312-1 у січні 2018 р., один рух вперед і назад.