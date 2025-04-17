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Технологія PowerCyclone 10
25,2 В, до 80 хв роботи***
3-в-1: пилосос, система миття, ручний
Захоплює до 99,7% бруду****
Спеціально розроблена мийна насадка пилососить і миє, видаляючи пил, бруд і липкі плями у будь-якому напрямку.
Інноваційна мийна насадка рухається так, щоби весь потік повітря був направлений на той канал, у сторону якого прибираєте, вперед чи назад. Тому ви завжди спочатку пилососите, а потім миєте підлогу.
Просто додайте улюблений засіб для миття підлоги або відповідний миючий засіб, щоб видалити до 99% бактерій* із твердої підлоги у домі.
4.7
з 5
201
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Zuboder
17/04/2025
Україна
Перевірений покупець
мега зручний та досконалий
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
24/03/2025
Україна
Перевірений покупець
Відгук про бездротовий пилосос Philips Aqua Plus X
Дуже задоволена цим бездротовим пилесосом. Це дуже зручний, потужний і дуже мобільний пилосос. Іноді навіть дивуюсь, як я без нього жила раніше :) Добре було б якби кожна господиня могла б мати його в своєму озброєнні :))
Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Споживач
02/12/2024
Україна
Відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01
В загалом дуже хороший пилосос, багато функціоналу, потужний і час роботи відповідаю. Геренеральне миюче прибирання ви ним не зробите, мийка тільки для оновлення чистоти. Компактний в машині прибирання без шнурів та блока взагалі вогонь, диванна насадка це щось
Плюси
Функціонал
Мінуси
Нічого
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
У портфоліо Philips.
Протестовано за допомогою розробленого Philips тесту для прибирання бруду на основі IEC60312-1 у січні 2018 р., один рух вперед і назад.
Дані про тривалість роботи та охоплення поверхні базуються на внутрішніх спостереженнях Philips.
Протестовано за допомогою розробленого Philips тесту для прибирання грубого бруду на основі IEC60312-1 у січні 2018 р., один рух вперед і назад.