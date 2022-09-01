Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Батарея 4,8 В
Циклонічна дія без мішка
Щілинна насадка, щітка, гумовий валик
Сухе/вологе
Philips MiniVac можна зберігати на зручній зарядній платформі, вмонтованій на стіні чи розташованій на столі. Це означає, що MiniVac з потужною акумуляторною батареєю завжди готовий до використання.
Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.
Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.
4.5
з 5
13
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
Джорджи
01/09/2022
България
Перевірений покупець
Великолепен продукт
Страхотно устройство за малки пространства! Използвам го редовно в караваната!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Phil00
18/02/2021
България
Перевірений покупець
Лека удобна, лесна за поддръжка
Върши чудесна работа за ежедневно събиране на двебни боклуци и течности. Понякога прах преминава зад филтъра през пространството между филтъра и кинтейнера, защото там няма уплътнение.
Плюси
Лек, удобен, мощен.
Мінуси
Труден за попистване филтър. Пропуска прах..
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
keti55
19/06/2020
България
Лека при работа
Чисти добре и е лека при работа не тежи на ръката Докато се използва
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка