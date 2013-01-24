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MiniVac

Ручний компактний пилосос

FC6142/01
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Загальна оцінка / 5
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
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    MiniVac Ручний компактний пилосос

    FC6142/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

    Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 В. Завдяки системі вологого і сухого прибирання він дозволяє легко прибрати рідину та сухий бруд. Аеродинамічна насадка гарантує ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    MiniVac Ручний компактний пилосос

    Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

    Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 В. Завдяки системі вологого і сухого прибирання він дозволяє легко прибрати рідину та сухий бруд. Аеродинамічна насадка гарантує ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги

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      Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

      Система вологого і сухого прибирання та аеродинамічна насадка

      • Батарея 4,8 В
      • Циклонічна дія без мішка
      • Щілинна насадка, щітка, гумовий валик
      • Сухе/вологе
      Вузька зарядна платформа для стіни/столу

      Вузька зарядна платформа для стіни/столу

      Philips MiniVac можна зберігати на зручній зарядній платформі, вмонтованій на стіні чи розташованій на столі. Це означає, що MiniVac з потужною акумуляторною батареєю завжди готовий до використання.

      2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

      2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

      Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.

      Ручка з петлею для оптимальної зручності

      Ручка з петлею для оптимальної зручності

      Пилосос Philips MiniVac має ручку з петлею для оптимальної зручності. MiniVac можна тримати так, як Вам подобається.

      Потужні нікель-металгідридні батареї 4,8 В

      Потужні нікель-металгідридні батареї 4,8 В

      Аеродинамічна насадка для кращого захоплення пилу

      Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.

      Насадка, яка знімається одним рухом, для легкого спорожнення

      Пилосос Philips MiniVac можна легко та швидко спорожнити й очистити в гігієнічний спосіб. Пилосос Philips MiniVac має насадку, яка легко знімається лише одним рухом, тому його можна спорожнити, не торкаючись до бруду.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Синій
        Особливості конструкції
        Напівпрозоре відділення для пилу

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        0,5  л
        Система фільтрації
        Система вологого і сухого прибирання

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        Зарядна платформа

      • Ефективність

        Напруга батареї
        4,8  В
        Час зарядження
        16–18  годин(-и)
        Вхідна потужність (макс.)
        56  Вт
        Час роботи
        9  хвилин(-и)
        Потужність всмоктування (макс.)
        9  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        2,9  кПа
        Потік повітря (макс.)
        530  л/с
        Рівень потужності звуку
        76  дБ

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        508 x 335 x 490  мм
        Вага виробу
        1,4  кг
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        460 x 160 x 160  мм

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Насадка-щітка
      • Зарядна платформа
      • Щілинна насадка
      • Гумовий валик

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