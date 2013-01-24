Інші елементи комплектації
- Насадка-щітка
- Зарядна платформа
- Щілинна насадка
- Гумовий валик
Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 В. Завдяки системі вологого і сухого прибирання він дозволяє легко прибрати рідину та сухий бруд. Аеродинамічна насадка гарантує ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги
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Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 В. Завдяки системі вологого і сухого прибирання він дозволяє легко прибрати рідину та сухий бруд. Аеродинамічна насадка гарантує ефективне захоплення пилу. Переглянути усі переваги
Philips MiniVac можна зберігати на зручній зарядній платформі, вмонтованій на стіні чи розташованій на столі. Це означає, що MiniVac з потужною акумуляторною батареєю завжди готовий до використання.
Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.
Пилосос Philips MiniVac має ручку з петлею для оптимальної зручності. MiniVac можна тримати так, як Вам подобається.
Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.
Пилосос Philips MiniVac можна легко та швидко спорожнити й очистити в гігієнічний спосіб. Пилосос Philips MiniVac має насадку, яка легко знімається лише одним рухом, тому його можна спорожнити, не торкаючись до бруду.
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