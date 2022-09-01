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  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
  • Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

Більше не доступний

MiniVacРучний компактний пилосос

FC6142/01

4.5
| (13) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб
Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання
Оцініть переваги прибирання за допомогою потужного пилососа Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 В. Завдяки системі вологого і сухого прибирання він дозволяє легко прибрати рідину та сухий бруд. Аеродинамічна насадка гарантує ефективне захоплення пилу.
Переглянути всі переваги

Система вологого і сухого прибирання та аеродинамічна насадка

Потужний пилосос MiniVac для кращого прибирання

  • Батарея 4,8 В

  • Циклонічна дія без мішка

  • Щілинна насадка, щітка, гумовий валик

  • Сухе/вологе

Вузька зарядна платформа для стіни/столу

Вузька зарядна платформа для стіни/столу

Philips MiniVac можна зберігати на зручній зарядній платформі, вмонтованій на стіні чи розташованій на столі. Це означає, що MiniVac з потужною акумуляторною батареєю завжди готовий до використання.

2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

2-етапний циклонічний потік повітря без мішка для оптимальної фільтрації

Циклонічний струмінь повітря з пилососа без мішка забезпечує оптимально високу потужність всмоктування для тривалої ефективності прибирання. А 2-етапна система фільтрації гарантує, що потрапивши всередину, бруд не вийде назовні. Перший фільтр затримує великі частки сміття, а другий – найдрібніші часточки пилу.

Аеродинамічна насадка для кращого захоплення пилу

Аеродинамічна насадка пилососа Philips MiniVac створена для оптимального збирання навіть найдрібнішого пилу. Ергономічна форма насадки допомагає прибирати навіть у найбільш важкодоступних місцях.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

13

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

4
2

01/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Великолепен продукт

Страхотно устройство за малки пространства! Използвам го редовно в караваната!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

18/02/2021

България

България

Перевірений покупець

Лека удобна, лесна за поддръжка

Върши чудесна работа за ежедневно събиране на двебни боклуци и течности. Понякога прах преминава зад филтъра през пространството между филтъра и кинтейнера, защото там няма уплътнение.

Плюси

Лек, удобен, мощен.

Мінуси

Труден за попистване филтър. Пропуска прах..

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

19/06/2020

България

България

Лека при работа

Чисти добре и е лека при работа не тежи на ръката Докато се използва

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

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