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MiniVac Ручний компактний пилосос
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FC6142/01
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EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6142/01 - English (US)
Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
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Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
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