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    PowerPro Duo

    Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

    FC6162/02
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    • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
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      PowerPro Duo Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

      FC6162/02
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        PowerPro Duo

        PowerPro Duo

        Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

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        Усього:

        Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги

        Із PowerCyclone і турбощіткою TriActive

        • 2-в-1
        • 12 В
        • Без мішка
        • 2 аксесуари
        Технологія PowerCyclone для максимальної ефективності

        Технологія PowerCyclone для максимальної ефективності

        Технологія PowerCyclone забезпечує результати ретельного прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.

        Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

        Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

        Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.

        Автономна робота для абсолютної свободи прибирання

        Автономна робота для абсолютної свободи прибирання

        Акумуляторні батареї для автономної роботи дають вам свободу прибирати будь-де. Шнур більше не перешкода, тож ви можете без проблем прибирати у всіх кімнатах.

        Перебування у зафіксованому положенні для миттєвого встановлення будь-де

        Перебування у зафіксованому положенні для миттєвого встановлення будь-де

        Ручку можна встановити зручно у вертикальне положення як із пилососом, так і без нього. Тож ви можете миттєво встановити ручку в будь-якому місці навіть під час прибирання.

        Моторизована щітка в насадці ретельно збирає шерсть тварин

        Моторизована щітка в насадці ретельно збирає шерсть тварин

        Завдяки насадці TriActive із моторизованою турбощіткою ви тепер зможете збирати шерсть тварин із лежаків, подушок та інших предметів. Ідеально підходить для власників домашніх тварин.

        Максимальна гнучкість для прибирання важкодоступних місць

        Максимальна гнучкість для прибирання важкодоступних місць

        Завдяки PowerPro Duo ви зможете прибрати без зусиль будь-де: під лежаком, ліжком чи столом.

        Функціональність 2-в-1 для чищення підлоги і меблів

        Функціональність 2-в-1 для чищення підлоги і меблів

        Функціональність 2-в-1 – це одночасно вертикальний і ручний компактний пилосос для прибирання підлоги та чищення меблів.

        Спорожнення контейнера для пилу одним рухом, просто і гігієнічно

        Спорожнення контейнера для пилу одним рухом, просто і гігієнічно

        Ідеальна конструкція контейнера для пилу дає змогу спорожнювати його безпосередньо у смітник. Завдяки системі, яку легко спорожняти одним рухом, ви можете легко спорожнити контейнер для пилу, не торкаючись бруду та не виконуючи складних дій. Просте спорожнення, гігієнічне чищення.

        Поролоновий фільтр, який можна мити, для ефективного тривалого використання

        Поролоновий фільтр, який можна мити, для ефективного тривалого використання

        PowerPro Duo має надійний поролоновий фільтр, який можна просто помити під краном чи випрати в пральній машині для ефективного тривалого використання.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Тип батареї
          NiMH
          Рівень потужності звуку
          80  дБ
          Напруга батареї
          12  В
          Час заряджання
          16  годин(-и)
          Час роботи
          20–25  хв.

        • Конструкція

          Особливості конструкції
          • 2-в-1
          • Автоматичне вимкнення
          • Напівпрозоре відділення для пилу
          Колір
          Яскраво-червоний

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Насадка з турбощіткою TriActive
          Аксесуари в комплекті
          • Щітка
          • Щілинна насадка

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          215 x 253 x 1150  мм
          Вага виробу
          3,2  кг

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          0,6  л
          Фільтр двигуна
          Фільтр, який можна мити

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Випробувано незалежним інститутом тестування на килимах і твердій підлозі порівняно з найпопулярнішим виробом у сегменті бездротових вертикальних пилососів 2-в-1 потужністю 12 В, що базується на даних незалежного джерела станом на червень 2013 року.
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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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