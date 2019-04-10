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  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги

Більше не доступний

PowerPro DuoБездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

FC6162/02

4.1
| (7) Відгуки
Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
Новий пилосос Philips PowerPro Duo забезпечує ретельне прибирання твердої підлоги та килимів. Технологія PowerCyclone підтримує високий рівень потужності всмоктування для відмінної ефективності. Насадка з турбощіткою TriActive вловлює більше пилу та пуху за один раз.
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Із PowerCyclone і турбощіткою TriActive

Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги

  • 2-в-1

  • 12 В

  • Без мішка

  • 2 аксесуари

Технологія PowerCyclone для максимальної ефективності

Технологія PowerCyclone для максимальної ефективності

Технологія PowerCyclone забезпечує результати ретельного прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.

Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.

Максимальна гнучкість для прибирання важкодоступних місць

Максимальна гнучкість для прибирання важкодоступних місць

Завдяки PowerPro Duo ви зможете прибрати без зусиль будь-де: під лежаком, ліжком чи столом.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

7

Відгуки

4
2

10/04/2019

Україна

Україна

Супер пристрій для щоденного прибирання

Пилосос FC6162 функціональний пристрій, найбільш ефективний на твердих підлогах, хоча чудово справляється з килимовими покриттями з невеликим ворсом. Ідеальний для щоденного підтримання чистоти в домі, завжди під рукою, необхідно лише слідкувати за зарядкою батареї. Добре справляється з прибиранням авто, меблів.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

05/04/2022

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Skvělý

Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

18/09/2019

България

България

Перевірений покупець

Невероятно удобно

Липсата на кабели и тръби улеснява всичко. Препоръчвам.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел

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      Примітки

      1. Випробувано незалежним інститутом тестування на килимах і твердій підлозі порівняно з найпопулярнішим виробом у сегменті бездротових вертикальних пилососів 2-в-1 потужністю 12 В, що базується на даних незалежного джерела станом на червень 2013 року.