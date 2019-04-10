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Більше не доступний
FC6162/02
2-в-1
12 В
Без мішка
2 аксесуари
Технологія PowerCyclone забезпечує результати ретельного прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.
Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.
Завдяки PowerPro Duo ви зможете прибрати без зусиль будь-де: під лежаком, ліжком чи столом.
4.1
з 5
7
Відгуки
Hella
10/04/2019
Україна
Супер пристрій для щоденного прибирання
Пилосос FC6162 функціональний пристрій, найбільш ефективний на твердих підлогах, хоча чудово справляється з килимовими покриттями з невеликим ворсом. Ідеальний для щоденного підтримання чистоти в домі, завжди під рукою, необхідно лише слідкувати за зарядкою батареї. Добре справляється з прибиранням авто, меблів.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1
Pešmir
05/04/2022
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Skvělý
Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Мъж.
18/09/2019
България
Перевірений покупець
Невероятно удобно
Липсата на кабели и тръби улеснява всичко. Препоръчвам.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел
Випробувано незалежним інститутом тестування на килимах і твердій підлозі порівняно з найпопулярнішим виробом у сегменті бездротових вертикальних пилососів 2-в-1 потужністю 12 В, що базується на даних незалежного джерела станом на червень 2013 року.