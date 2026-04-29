Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Пилососи із функцією миття
Усі серії
PowerPro Duo Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1
Більше не доступний
Підтримка
FC6162/02
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless FC6162/02 - English (US)
Всі (8)
Скільки часу потрібно заряджати Philips PowerPro Duo?
Як замінити батареї пилососа Philips?
Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Як чистити щітку пилососа Philips
Як почистити контейнер безмішкового пилососа Philips
Щітка пилососа-ручки Philips PowerPro не обертається
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти