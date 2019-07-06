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  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз

Більше не доступний

PowerPro AquaВертикальний пилосос

FC6402/01

2.9
| (17) Відгуки
Пилососить і миє за один раз
Новий Philips PowerPro Aqua – це потужний бездротовий пилосос, який також виконує вологе прибирання. Він поєднує у собі функції сухого та вологого прибирання, щоб швидко прибрати щоденний безлад. Проста знімна система миття лише для сухого прибирання або сухого та вологого прибирання за раз!
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Завжди під рукою, щоб швидко прибрати щоденний безлад

Пилососить і миє за один раз

  • «2-в-1»

  • Пилососить і миє

  • 18 В

Технологія PowerCyclone для відмінних результатів прибирання

Технологія PowerCyclone для відмінних результатів прибирання

Технологія PowerCyclone за один раз забезпечує відмінні результати прибирання потужним пилососом. Повітря швидко потрапляє в PowerCyclone та прискорюється у зігнутому повітряному каналі для ефективного вилучення пилу з повітря.

Нова система миття для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги

Нова система миття для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги

Унікальна система миття керує подачею води для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги під час прибирання.

Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.9

з 5

17

Відгуки

06/07/2019

Україна

Україна

Зручний у використуванні

Користуюсь місяць. Прибираємо і вдома, і в авто. Заряджається швидко. Одного заряду вистачає на 3-4 рази прибирання двокімнатної квартири. Фільтр дуже легко мити. Рекомендую тим у кого хатні тварини - проблему з ворсом вирішено.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

07/07/2020

България

България

УНИКАЛЕН ПРОДУКТ

Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

18/04/2018

Česká republika

Česká republika

Je to super pomocník do každé domácnosti

Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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      Примітки

      1. Радимо заміняти накладки з мікрофібри раз на 3–6 місяців залежно від частоти використання. У комплекті є 2 накладки з мікрофібри, а на сайті www.philips.com можна дізнатися, де їх придбати. Ми не можемо гарантувати оптимальних результатів прибирання у разі використання накладок із мікрофібри інших виробників.