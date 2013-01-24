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PowerPro Aqua

Вертикальний пилосос

FC6402/01
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Пилососить і миє за один раз Пилососить і миє за один раз Пилососить і миє за один раз
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    PowerPro Aqua Вертикальний пилосос

    FC6402/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Пилососить і миє за один раз

    Новий Philips PowerPro Aqua – це потужний бездротовий пилосос, який також виконує вологе прибирання. Він поєднує у собі функції сухого та вологого прибирання, щоб швидко прибрати щоденний безлад. Проста знімна система миття лише для сухого прибирання або сухого та вологого прибирання за раз! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Новий Philips PowerPro Aqua – це потужний бездротовий пилосос, який також виконує вологе прибирання. Він поєднує у собі функції сухого та вологого прибирання, щоб швидко прибрати щоденний безлад. Проста знімна система миття лише для сухого прибирання або сухого та вологого прибирання за раз! Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Напруга батареї
        18  В
        Час роботи
        40  хвилин(-и)
        Рівень потужності звуку
        83  дБ
        Покриття площі на резервуар
        50  м²
        Час зарядження
        5  годин(-и)

      • Практичність

        Ємність резервуара для чистої води (макс.)
        0,2  л

      • Конструкція

        Особливості конструкції
        Увімк.-вимк.
        Колір
        Сірий

      • Фільтрація

        Фільтр відпрацьованого повітря
        Поролоновий фільтр
        Місткість мішка для пилу
        0,6  л

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        2 накладки з мікрофібри
        Стандартна насадка
        Насадка з турбощіткою TriActive

      • Надійність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір
        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        200 x 250 (займана площа); 1150 (висота)  мм
        Вага виробу
        4,7  кг

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          • Радимо заміняти накладки з мікрофібри раз на 3–6 місяців залежно від частоти використання. У комплекті є 2 накладки з мікрофібри, а на сайті www.philips.com можна дізнатися, де їх придбати. Ми не можемо гарантувати оптимальних результатів прибирання у разі використання накладок із мікрофібри інших виробників.

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