Пилососить і миє за один раз

Новий Philips PowerPro Aqua – це потужний бездротовий пилосос, який також виконує вологе прибирання. Він поєднує у собі функції сухого та вологого прибирання, щоб швидко прибрати щоденний безлад. Проста знімна система миття лише для сухого прибирання або сухого та вологого прибирання за раз! Переглянути усі переваги