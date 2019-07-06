Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
FC6402/01
«2-в-1»
Пилососить і миє
18 В
Технологія PowerCyclone за один раз забезпечує відмінні результати прибирання потужним пилососом. Повітря швидко потрапляє в PowerCyclone та прискорюється у зігнутому повітряному каналі для ефективного вилучення пилу з повітря.
Унікальна система миття керує подачею води для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги під час прибирання.
Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.
2.9
з 5
17
Відгуки
Julie
06/07/2019
Україна
Зручний у використуванні
Користуюсь місяць. Прибираємо і вдома, і в авто. Заряджається швидко. Одного заряду вистачає на 3-4 рази прибирання двокімнатної квартири. Фільтр дуже легко мити. Рекомендую тим у кого хатні тварини - проблему з ворсом вирішено.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Бени С.
07/07/2020
България
УНИКАЛЕН ПРОДУКТ
Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Kmarticka
18/04/2018
Česká republika
Je to super pomocník do každé domácnosti
Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Радимо заміняти накладки з мікрофібри раз на 3–6 місяців залежно від частоти використання. У комплекті є 2 накладки з мікрофібри, а на сайті www.philips.com можна дізнатися, де їх придбати. Ми не можемо гарантувати оптимальних результатів прибирання у разі використання накладок із мікрофібри інших виробників.