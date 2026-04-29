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PowerPro Aqua Вертикальний пилосос

Більше не доступний

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PowerPro AquaВертикальний пилосос

FC6402/01

PowerPro Aqua Вертикальний пилосос

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)

  • PDF файл, 103.1 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner FC6402/01 - English (US)

  • PDF файл, 948.9 kB
  • 13 March 2026

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