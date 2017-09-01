Технологія PowerCyclone для відмінних результатів прибирання

Технологія PowerCyclone за один раз забезпечує відмінні результати прибирання потужним пилососом. Повітря швидко потрапляє в PowerCyclone та прискорюється у зігнутому повітряному каналі для ефективного вилучення пилу з повітря.