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    PowerPro Aqua

    Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

    FC6408/01
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    • Пилососить і миє за один раз Пилососить і миє за один раз Пилососить і миє за один раз
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      PowerPro Aqua Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

      FC6408/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        PowerPro Aqua

        PowerPro Aqua

        Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

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        Усього:

        Пилососить і миє за один раз

        Завжди під рукою, щоб швидко прибрати щоденний безлад

        • 3-в-1
        • Пилосос, система миття, ручний пилосос
        • 25,2 В
        Технологія 3-шарового фільтра вловлює мікрочастки

        Технологія 3-шарового фільтра вловлює мікрочастки

        3-шаровий фільтр, який можна мити, вловлює >90 % алергенів, таких як пилок, шерсть тварин і пил, для чистого повітря.

        Без мішка: спорожнення контейнера для пилу одним рухом, просто і гігієнічно

        Без мішка: спорожнення контейнера для пилу одним рухом, просто і гігієнічно

        У новому безмішковому пилососі PowerPro Aqua передбачено можливість спорожнення контейнера для пилу без контакту із брудом.

        Бездротове прибирання: для абсолютної свободи руху

        Бездротове прибирання: для абсолютної свободи руху

        Коли шнур не обмежує, Ви можете прибирати будь-де та будь-яку підлогу.

        Ручний пилосос для прибирання меблів і важкодоступних місць

        Ручний пилосос для прибирання меблів і важкодоступних місць

        Ручний пилосос для прибирання меблів і важкодоступних місць

        Висока маневреність і мала вага для легкого користування

        Висока маневреність і мала вага для легкого користування

        Завдяки високій маневреності та малій вазі пилососом PowerPro Aqua легко користуватися.

        Система миття для вологого прибирання, яку можна встановити/зняти одним рухом

        Система миття для вологого прибирання, яку можна встановити/зняти одним рухом

        Завдяки магнітам з обох боків систему миття можна легко встановити та зняти з насадки.

        Нова система миття для оптимального зволоження твердої підлоги

        Нова система миття для оптимального зволоження твердої підлоги

        Унікальна система миття керує подачею води для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри* можна прати вручну або у пральній машині.

        Технологія PowerCyclone для відмінних результатів прибирання

        Технологія PowerCyclone для відмінних результатів прибирання

        Технологія PowerCyclone за один раз забезпечує відмінні результати прибирання потужним пилососом. Повітря швидко потрапляє в PowerCyclone та прискорюється у зігнутому повітряному каналі для ефективного вилучення пилу з повітря.

        Потужна літій-іонна батарея 25,2 В для 1 години прибирання

        Потужна літій-іонна батарея 25,2 В для 1 години прибирання

        Потужна літій-іонна батарея 25,2 В забезпечує автономне використання до 1 години. Заряджати пристрій можна в будь-який час, не чекаючи на повне розряджання батареї.

        Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

        Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

        Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.

        Технічні характеристики

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Насадка з турбощіткою TriActive
          Аксесуари в комплекті
          • Щітка 2-в-1
          • Адаптер змінного струму
          • Щілинна насадка
          • 2 накладки з мікрофібри

        • Конструкція

          Особливості конструкції
          Увімк.-вимк.
          Колір
          Срібна

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          4,7  кг

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Ефективність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Рівень потужності звуку
          83  дБ
          Напруга батареї
          25,2  В
          Час заряджання
          5  годин(-и)
          Час роботи
          до 60  хв.
          Елемент для вологого прибирання
          Унікальна система миття
          Покриття площі на резервуар
          50  м²

        • Фільтрація

          Система фільтрації
          3 шари, німецька технологія
          Місткість мішка для пилу
          0,6  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Поролоновий фільтр

        • Практичність

          Ємність резервуара для чистої води (макс.)
          0.2  л
          Миючі засоби, які можна використовувати
          прозорий миючий засіб або проста вода

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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              • Радимо заміняти накладки з мікрофібри раз на 3–6 місяців залежно від частоти використання. У комплекті є 2 накладки з мікрофібри, а на сайті www.philips.com можна дізнатися, де їх придбати. Ми не можемо гарантувати оптимальних результатів прибирання у разі використання накладок із мікрофібри інших виробників.

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              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

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