Завжди під рукою, щоб швидко прибрати щоденний безлад
3-в-1
Пилосос, система миття, ручний пилосос
25,2 В
Технологія 3-шарового фільтра вловлює мікрочастки
3-шаровий фільтр, який можна мити, вловлює >90 % алергенів, таких як пилок, шерсть тварин і пил, для чистого повітря.
Без мішка: спорожнення контейнера для пилу одним рухом, просто і гігієнічно
У новому безмішковому пилососі PowerPro Aqua передбачено можливість спорожнення контейнера для пилу без контакту із брудом.
Бездротове прибирання: для абсолютної свободи руху
Коли шнур не обмежує, Ви можете прибирати будь-де та будь-яку підлогу.
Ручний пилосос для прибирання меблів і важкодоступних місць
Ручний пилосос для прибирання меблів і важкодоступних місць
Висока маневреність і мала вага для легкого користування
Завдяки високій маневреності та малій вазі пилососом PowerPro Aqua легко користуватися.
Система миття для вологого прибирання, яку можна встановити/зняти одним рухом
Завдяки магнітам з обох боків систему миття можна легко встановити та зняти з насадки.
Нова система миття для оптимального зволоження твердої підлоги
Унікальна система миття керує подачею води для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри* можна прати вручну або у пральній машині.
Технологія PowerCyclone для відмінних результатів прибирання
Технологія PowerCyclone за один раз забезпечує відмінні результати прибирання потужним пилососом. Повітря швидко потрапляє в PowerCyclone та прискорюється у зігнутому повітряному каналі для ефективного вилучення пилу з повітря.
Потужна літій-іонна батарея 25,2 В для 1 години прибирання
Потужна літій-іонна батарея 25,2 В забезпечує автономне використання до 1 години. Заряджати пристрій можна в будь-який час, не чекаючи на повне розряджання батареї.
Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів
Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.
Радимо заміняти накладки з мікрофібри раз на 3–6 місяців залежно від частоти використання. У комплекті є 2 накладки з мікрофібри, а на сайті www.philips.com можна дізнатися, де їх придбати. Ми не можемо гарантувати оптимальних результатів прибирання у разі використання накладок із мікрофібри інших виробників.