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Пилососи із функцією миття
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PowerPro Aqua Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю
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FC6408/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Cordless rechargeable vacuum cleaner FC6408/01 - English (US)
Всі (13)
Скільки часу потрібно заряджати Philips PowerPro Duo?
Як чистити фільтр пилососа PowerPro Aqua?
Як налаштувати Philips PowerPro Aqua?
Коли потрібно чистити/заміняти накладки з мікрофібри
Чи можна додати в резервуар засіб для підлоги чи воду?
Мій бездротовий пилосос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo має низьку потужність всмоктування
Користуючись пилососом Philips, я чую електричні удари
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