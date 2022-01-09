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  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз
  • Пилососить і миє за один раз

Більше не доступний

PowerPro AquaБездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

FC6409/01

4.2
| (716) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб
Пилососить і миє за один раз
Новий бездротовий (25,2 В) пилосос PowerPro Aqua – це потужний пристрій 3-в-1 для прибирання щоденного безладу. Безмішковий пилосос включає ручний компактний пилосос для крісел та кутків, міні-насадку з турбощіткою для м’яких поверхонь та систему миття для прибирання вологого бруду.
Переглянути всі переваги

Завжди під рукою, щоб швидко прибрати щоденний безлад

Пилососить і миє за один раз

  • 3-в-1

  • Пилосос, система миття, ручний пилосос

  • 25,2 В

  • Мінітурбощітка

Технологія 3-шарового фільтра вловлює мікрочастки

Технологія 3-шарового фільтра вловлює мікрочастки

3-шаровий фільтр, який можна мити, вловлює >90% алергенів, таких як пилок, шерсть тварин і пил, для чистого повітря.

Без мішка: спорожнення контейнера для пилу одним рухом, просто і гігієнічно

Без мішка: спорожнення контейнера для пилу одним рухом, просто і гігієнічно

У новому безмішковому пилососі PowerPro Aqua передбачено можливість спорожнення контейнера для пилу без контакту із брудом.

Бездротове прибирання: для абсолютної свободи руху

Бездротове прибирання: для абсолютної свободи руху

Акумуляторні батареї для автономної роботи дають Вам свободу прибирати будь-де. Шнур більше не перешкода, тож Ви можете без проблем прибирати у всіх кімнатах.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

716

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

09/01/2022

Україна

Україна

Очень крутой, удобный и мощный моющий пылесос

Видела много реклам этого пылесоса и честно говоря даже и не думала, что он и в правду настолько крутой и что действительно хорошо пылесосит и моет, но купив его я убедилась на все 100%!!! Ни разу не пожалела о своём выборе!!! Очень рекомендую!! Особенно у кого большая площадь,как у нас и дети, которые вечно чем то умудряются загадить полы)) я раньше брала в руки швабру и мне уже плохо становилось))) А пылесос справляется лучше некуда , не ожидала такого результата

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

14/11/2021

Україна

Україна

Быстрая уборка

Очень удобно, что нет проводов. И заряда хватает на несколько уборок. Жена вообще рада. В одной руку ребенок, второй убирает.

Плюси

Легкий, без проводов

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

13/11/2021

Україна

Україна

Чудовий пилосос на всі випадки життя

Користуюся цією моделлю більше року. Раніше мав лише мішкові пилососи. Сказати, що життя стало легше - замало. PowerPro Aqua зодовольняє всі потреби - від звичайного прибирання квартири до чистки салона автомобіля. В захваті від конструкції, вона проста, надійна та геніальна. Дуже зручно коли пилосос розміром зі швабру може перетворитися на ще менший прістрій, яким можна дотягнутися до всіх закутків. Раджу цю модель власникам авто та 1-3 кімнатних квартир.

Плюси

Зручна конструкція, насадка для вологого прибирання, достатня потужність, контейнер зручніше чистити (у порівнянні з мішковими пилососами)

Мінуси

З часом зменшується обсяг акумулятора

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

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      Примітки

      1. Радимо заміняти накладки з мікрофібри раз на 3–6 місяців залежно від частоти використання. У комплекті є 2 накладки з мікрофібри, а на сайті www.philips.com можна дізнатися, де їх придбати. Ми не можемо гарантувати оптимальних результатів прибирання у разі використання накладок із мікрофібри інших виробників.