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Пилососи із функцією миття
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PowerPro Aqua Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю
Більше не доступний
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FC6409/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Cordless rechargeable vacuum cleaner FC6409/01 - English (US)
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Коли потрібно чистити/заміняти накладки з мікрофібри
Чи можна додати в резервуар засіб для підлоги чи воду?
Скільки часу потрібно заряджати Philips PowerPro Duo?
Як чистити фільтр пилососа PowerPro Aqua?
Як замінити батареї пилососа Philips?
Щітка пилососа-ручки Philips PowerPro не обертається
З пилососа Philips PowerPro Aqua виходить пил
З миючого пилососа Philips виходить менше води
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