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    SpeedPro

    Бездротовий вертикальний пилосос

    FC6722/01
    Загальна оцінка / 5
    • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
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      SpeedPro Бездротовий вертикальний пилосос

      FC6722/01
      Загальна оцінка / 5

      Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць

      Новий бездротовий пилосос SpeedPro забезпечує швидке чищення із потужним доступом. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду навіть у найскладніших місцях – біля стін, меблів та у кутках. Переглянути усі переваги

      SpeedPro Бездротовий вертикальний пилосос

      Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць

      Новий бездротовий пилосос SpeedPro забезпечує швидке чищення із потужним доступом. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду навіть у найскладніших місцях – біля стін, меблів та у кутках. Переглянути усі переваги

      Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць

      Новий бездротовий пилосос SpeedPro забезпечує швидке чищення із потужним доступом. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду навіть у найскладніших місцях – біля стін, меблів та у кутках. Переглянути усі переваги

      SpeedPro Бездротовий вертикальний пилосос

      Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць

      Новий бездротовий пилосос SpeedPro забезпечує швидке чищення із потужним доступом. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду навіть у найскладніших місцях – біля стін, меблів та у кутках. Переглянути усі переваги

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        SpeedPro

        SpeedPro

        Бездротовий вертикальний пилосос

        Усього:

        Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць

        • Насадка для всмоктування на 180°
        • 18 В, до 30 хв.
        • 2-в-1: вертикальний та ручний пилосос
        Захоплює до 98% пилу й бруду з кожним рухом

        Захоплює до 98% пилу й бруду з кожним рухом

        Насадку для всмоктування на 180° створено для точного й потужного захоплення до 98% пилу й бруду з кожним рухом на будь-якій підлозі, навіть у важкодоступних місцях.

        Два налаштування швидкості для різних типів підлоги і бруду

        Два налаштування швидкості для різних типів підлоги і бруду

        Два налаштування швидкості для різних типів підлоги і бруду.

        До 30 хв. прибирання завдяки літієво-іонним батареям на 18 В

        До 30 хв. прибирання завдяки літієво-іонним батареям на 18 В

        Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 18 В забезпечує до 30 хвилин роботи у звичайному режимі та 15 хвилин у турборежимі.

        Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

        Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

        Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками, коли треба почистити стелі та полиці.

        Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

        Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

        Пилосос SpeedPro рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.

        Унікальний дизайн контейнера для пилу забезпечує можливість спорожнення без хмар пилу

        Унікальний дизайн контейнера для пилу забезпечує можливість спорожнення без хмар пилу

        Контейнер для пилу легко знімати та гігієнічно спорожнювати без утворення хмар пилу.

        Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря

        Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря

        Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря і забезпечення потужного й точного захоплення бруду на рівні насадки.

        PowerCyclone 7 підтримує потужну роботу протягом довшого часу

        PowerCyclone 7 підтримує потужну роботу протягом довшого часу

        Технологія PowerCyclone 7 миттєво відділяє пил від повітря для підтримання високої ефективності протягом довшого часу.

        Фільтр, який можна мити, пропонує високу швидкість повітря надовше*

        Фільтр, який можна мити, пропонує високу швидкість повітря надовше*

        Система фільтрів захоплює до 99% пилку та спор цвілі, повертаючи чисте повітря в відділення двигуна для забезпечення високої швидкості циркуляції повітря та тривалішої ефективності використання.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Насичений чорний
          Особливості конструкції
          2-в-1
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Рівень потужності звуку
          80  dB
          Напруга батареї
          18  V
          Час заряджання
          5  hour(s)
          Час роботи
          30  min
          Час роботи (турборежим)
          15  min
          Потік повітря (макс.)
          До 800  l/min

        • Практичність

          Ручка для перенесення
          Вгорі
          Тип коліщаток
          Гума

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер змінного струму
          • Щілинна насадка
          • Вбудована щітка
          • Док-станція, що кріпиться на стіні
          Стандартна насадка
          Насадка для всмоктування на 180°

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          2,43  kg

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          0,4  L
          Фільтр двигуна
          Фільтр, який можна мити*

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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              • Для оптимальної ефективності мийте фільтр кожні 2 тижні виключно вручну. Споліскуйте його, витискаючи, поки вода не буде чистою. Дайте фільтру охолонути протягом 24 годин, перш ніж використовувати повторно.

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