Замінний фільтр для лінійок SpeedPro та 5000
Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, 5000 та 5000 Aqua. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Замінний фільтр для лінійок SpeedPro та 5000
Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, 5000 та 5000 Aqua. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги
Замінний фільтр для лінійок SpeedPro та 5000
Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, 5000 та 5000 Aqua. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Замінний фільтр для лінійок SpeedPro та 5000
Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, 5000 та 5000 Aqua. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги
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Надійність
Загальні специфікації