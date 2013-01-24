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Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

FC8009/01
Загальна оцінка / 5
  • Замінний фільтр для лінійок SpeedPro та 5000 Замінний фільтр для лінійок SpeedPro та 5000 Замінний фільтр для лінійок SpeedPro та 5000
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    Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

    FC8009/01
    Загальна оцінка / 5

    Замінний фільтр для лінійок SpeedPro та 5000

    Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, 5000 та 5000 Aqua. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги

    Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

    Замінний фільтр для лінійок SpeedPro та 5000

    Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, 5000 та 5000 Aqua. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги

    Замінний фільтр для лінійок SpeedPro та 5000

    Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, 5000 та 5000 Aqua. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги

    Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

    Замінний фільтр для лінійок SpeedPro та 5000

    Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, 5000 та 5000 Aqua. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги

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      • 1 поролоновий фільтр, який можна мити

      Поролоновий фільтр, який можна мити, – для ефективного тривалого використання

      Поролоновий фільтр можна легко мити під краном або у пральній машині для ефективного тривалого використання.

      Технічні характеристики

      • Містить

        Поролоновий фільтр, який можна мити
        1x

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Загальні специфікації

        Підходить для
        таких бездротових вертикальних пилососів Philips: SpeedPro (Aqua) та серія 5000 (Aqua): FC6721-FC6729.

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